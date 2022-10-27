中分髮型+經典西裝：麻煩朴寶劍把這個造型焊在身上♥ 下部劇請演精英檢察官吧！

誰說中分髮型又土又醜，那要看在誰的頭上！

前兩日，朴寶劍出席了第7屆「金融之日」紀念會活動，並受到了國務總理表彰。 他和金惠秀、車勝元兩位前輩同框出鏡，當天的髮型和Look火速成為熱議焦點。



先來看看朴寶劍的髮型，典型的五五中分，露出了一小塊額頭。 都說中分髮型很考驗顏值，但放到朴寶劍身上這髮型又成為了襯托他帥氣的加分項，正好露出清秀的眉眼，感覺整個人的氣場就出來了，往日的單純可愛也少了幾分，看得無數網友和粉絲大讚「怎麼有人連頭髮絲都這麼帥」、「刷到根本挪不開視線」。



Good Morning Every day is a new beginning and I am happy because I am so proud of you every day

You are really dazzling @BOGUMMY#박보검#PARKBOGUM#朴寶劍 #パクボゴム pic.twitter.com/lUeEthwAOT — Venus (@Venus61605797) October 25, 2022

再看看朴寶劍出席公務的穿搭。 不同於以往娛樂、時尚圈的活動，此次亮相的朴寶劍身穿經典款式的西服套裝，深灰色西裝配白襯衣，扎著黑色領帶，不僅清爽帥氣，整個人更多了不少的成熟穩重感，很有公務員氣質。 老實說，深色西服配白襯衣的組合方式是最常見的穿搭造型，但是因為顏色搭配的過於普通，其實對於氣質和身材是十分挑剔了，本身就身材板正且充滿正直好青年氣質的朴寶劍就很好地把這個組合穿出了帥氣十足的效果。



귀하는 금융부문혁신 성장을 통하여 국가 산업 발전에 이바지한 공로가 크므로 이에 표창합니다.#박보검 pic.twitter.com/HN2iYJ1l3d — (@bambibggum) October 25, 2022

看完這組照片，不少小夥伴說不知道朴寶劍有沒有興趣嘗試一下檢察官、律師這種需要經常穿正裝的職業題材劇，社會精英氣質爆棚。

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