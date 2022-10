中分髮型+經典西裝：麻煩朴寶劍把這個造型焊在身上♥ 下部劇請演精英檢察官吧！

誰說中分髮型又土又醜,那要看在誰的頭上!

前兩日,朴寶劍出席了第7屆「金融之日」紀念會活動,並受到了國務總理表彰。 他和金惠秀、車勝元兩位前輩同框出鏡,當天的髮型和Look火速成為熱議焦點。



先來看看朴寶劍的髮型,典型的五五中分,露出了一小塊額頭。 都說中分髮型很考驗顏值,但放到朴寶劍身上這髮型又成為了襯托他帥氣的加分項,正好露出清秀的眉眼,感覺整個人的氣場就出來了,往日的單純可愛也少了幾分,看得無數網友和粉絲大讚「怎麼有人連頭髮絲都這麼帥」、「刷到根本挪不開視線」。



