《雞不可失》班底再聚，服役中的孔明、產後的李荷妮也在！當年創下韓國影史票房第二，感情好到有友情戒指

太喜歡這家人了，孔明也快退伍帶來新作品吧！

25日，柳承龍在IG限時動態發布了一張《雞不可失》劇組再聚的合影，掀起影迷回憶。

「我親愛的朋友們♥」，照片中可見柳承龍與演員孔明、李荷妮、陳善圭、李東輝，還有導演李炳憲及幾位工作人員相聚。電影裡「賣炸雞的警察」一個都沒有遺漏，服役中的孔明、產後的李荷妮都在！這也是孔明服役以來、李荷妮產後少有的私下照片。



▼左二為柳承龍，從中依序是李炳憲導演、孔明、李荷妮、陳善圭與李東輝



回顧這群「賣炸雞的警察」之間的友誼，孔明曾在《全知干預視角》說過五位主演與幾位工作人員特別合得來，2019年電影宣傳活動告一個段落，李荷妮便在終映聚餐當日送上每一位「友情戒指」。各奔東西之後，一群人也經常相約或是為彼此新活動應援。



▼李荷妮贈送友情戒指，上頭刻著：「雞不可失一家」與觀影人數1600多萬



▼2019年年底青龍電影獎五人再聚，李荷妮感性發文：「無論在不在身邊，我們無時無刻都在一起♥」



▼去年，李東輝以MSG Wannabe出道成為歌手，收到《雞不可失》好友們贈送花圈，‎柳承龍還義氣客串李東輝單曲MV‎



回想當年，《雞不可失》上映第4天就破200萬觀看人次回本，沒想到接下來持續突破數字，最終登上了韓國影史票房第二，僅次2014年的《鳴梁：怒海交鋒》（鳴梁），直至今日仍在第二名寶座上屹立不搖。



而《雞不可失》在上映前其實是「充滿不安」的，據傳演員們在拍攝過程都不確定效果好不好，只是基於對導演的信任而持續拍攝，排定上映的檔期也模稜兩可，一來前一年2018韓國電影市場大退，二來排在春節假期前兩週，幾乎沒有人能預料這部電影最後竟大獲成功。



或許是因為這段從拍攝到上映的波折，讓電影裡刑警們的革命情感延伸到了戲外吧！能見到主演們合體、友誼延續至今，影迷們相當開心，也懷念起了當年《雞不可失》是如何讓自己捧腹大笑的。



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