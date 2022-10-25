令人羨慕的好友誼！河成雲在24日入伍，「摯友」防彈少年團 Jimin 親自送行！

令人羨慕的好友誼！河成雲在24日入伍，「摯友」防彈少年團 Jimin 親自送行！

明星   2022年10月25日   星期二14:00   Yuan  

（封面圖源：twitter@jmnxlv、twitter@BTS_twt）

24日，Big Planet Made 娛樂表示：「河成雲當天通過論山訓練所入伍，之後將以陸軍現役身份服役。」

根據河成雲本人希望防止疫情擴散和安靜入伍的意願，入伍地點和時間沒有公開，也沒有舉行其他活動。
（圖源：twitter@gooreumseng）

在入伍現場，河成雲的「摯友」BTS防彈少年團 Jimin 也現身送行，相關照片、影片也在推特上流傳。 Jimin 身穿便裝，壓低帽子登場，和河成雲打招呼後轉身離去。

而河成雲、Jimin 是多年好友，兩人曾一起出國旅遊，也曾一起直播和粉絲們互動。他們今年還一起演唱《我們的藍調時光》OST 〈With You〉，展現深厚的友情。而河成雲在7月出演電台時，還與 Jimin 進行連線， Jimin 也說：「7年前坐在路上，想著總有一天會成功，能一起唱歌就好了，有這個機會很開心。」展現了深厚的友誼。
（圖源：twitter@BTS_twt）（圖源：IG@gooreumseng、twitter@BTS_twt）

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