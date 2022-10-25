令人羨慕的好友誼！河成雲在24日入伍，「摯友」防彈少年團 Jimin 親自送行！

24日，Big Planet Made 娛樂表示：「河成雲當天通過論山訓練所入伍，之後將以陸軍現役身份服役。」
根據河成雲本人希望防止疫情擴散和安靜入伍的意願，入伍地點和時間沒有公開，也沒有舉行其他活動。
在入伍現場，河成雲的「摯友」BTS防彈少年團 Jimin 也現身送行，相關照片、影片也在推特上流傳。 Jimin 身穿便裝，壓低帽子登場，和河成雲打招呼後轉身離去。
성운이 들어가고 나서 지민이가 성운이 배웅해 주러 들어가려고 했는데 못 들어가게 해서 터덜터덜 걸어 나오는 거 봄ㅋㅋ 길 건너 차 타야 해서 횡단보도 앞에서도 봤다— 해바 (@Happyvirus_woon) October 24, 2022
먼 길 형아 배웅해 주러 와주고 고맙
예쁘고 멋진 우정 보기 좋다 pic.twitter.com/MKpRtrltC9
친구가 논산훈련소 갔다왔는데 방탄 지민 본것같다구ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 달타투 보니까 맞는것같아ㅜㅜㅜ 하성운님 오늘 입대한대요ㅠㅠ— (@JKOTR97) October 24, 2022
My friend saw Jimin at Nonsan military training center!!! Jimin sent off Ha Sungwoon there!! pic.twitter.com/7rTGvTnvfr
而河成雲、Jimin 是多年好友，兩人曾一起出國旅遊，也曾一起直播和粉絲們互動。他們今年還一起演唱《我們的藍調時光》OST 〈With You〉，展現深厚的友情。而河成雲在7月出演電台時，還與 Jimin 進行連線， Jimin 也說：「7年前坐在路上，想著總有一天會成功，能一起唱歌就好了，有這個機會很開心。」展現了深厚的友誼。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告