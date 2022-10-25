令人羨慕的好友誼！河成雲在24日入伍，「摯友」防彈少年團 Jimin 親自送行！

24日，Big Planet Made 娛樂表示：「河成雲當天通過論山訓練所入伍，之後將以陸軍現役身份服役。」

根據河成雲本人希望防止疫情擴散和安靜入伍的意願，入伍地點和時間沒有公開，也沒有舉行其他活動。



在入伍現場，河成雲的「摯友」BTS防彈少年團 Jimin 也現身送行，相關照片、影片也在推特上流傳。 Jimin 身穿便裝，壓低帽子登場，和河成雲打招呼後轉身離去。

성운이 들어가고 나서 지민이가 성운이 배웅해 주러 들어가려고 했는데 못 들어가게 해서 터덜터덜 걸어 나오는 거 봄ㅋㅋ 길 건너 차 타야 해서 횡단보도 앞에서도 봤다

먼 길 형아 배웅해 주러 와주고 고맙

예쁘고 멋진 우정 보기 좋다 pic.twitter.com/MKpRtrltC9 — 해바 (@Happyvirus_woon) October 24, 2022

친구가 논산훈련소 갔다왔는데 방탄 지민 본것같다구ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 달타투 보니까 맞는것같아ㅜㅜㅜ 하성운님 오늘 입대한대요ㅠㅠ



My friend saw Jimin at Nonsan military training center!!! Jimin sent off Ha Sungwoon there!! pic.twitter.com/7rTGvTnvfr — (@JKOTR97) October 24, 2022

而河成雲、Jimin 是多年好友，兩人曾一起出國旅遊，也曾一起直播和粉絲們互動。他們今年還一起演唱《我們的藍調時光》OST 〈With You〉，展現深厚的友情。而河成雲在7月出演電台時，還與 Jimin 進行連線， Jimin 也說：「7年前坐在路上，想著總有一天會成功，能一起唱歌就好了，有這個機會很開心。」展現了深厚的友誼。



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