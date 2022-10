令人羨慕的好友誼！河成雲在24日入伍，「摯友」防彈少年團 Jimin 親自送行！

24日,Big Planet Made 娛樂表示:「河成雲當天通過論山訓練所入伍,之後將以陸軍現役身份服役。」

根據河成雲本人希望防止疫情擴散和安靜入伍的意願,入伍地點和時間沒有公開,也沒有舉行其他活動。



在入伍現場,河成雲的「摯友」BTS防彈少年團 Jimin 也現身送行,相關照片、影片也在推特上流傳。 Jimin 身穿便裝,壓低帽子登場,和河成雲打招呼後轉身離去。

친구가 논산훈련소 갔다왔는데 방탄 지민 본것같다구ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 달타투 보니까 맞는것같아ㅜㅜㅜ 하성운님 오늘 입대한대요ㅠㅠ



My friend saw Jimin at Nonsan military training center!!! Jimin sent off Ha Sungwoon there!! pic.twitter.com/7rTGvTnvfr