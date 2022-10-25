朴春復胖引粉絲擔憂！知名娛記YouTuber爆料：壓力大無法控制食慾，前東家YG都管不住

2NE1朴春的近況引發了粉絲們的關注和擔憂。

日前， 韓國各大網站上出現了不少關於朴春近況的帖子，內容則是在菲律賓舉行的「POPSTIVAL 2022」上亮相的朴春演出的模樣。無論是歌喉、音準還是舞台掌控力，朴春的Live實力與之前毫無變化，唯一的區別就是現在的她變胖了很多，整個人看上去十分臃腫，讓粉絲們很擔心，是不是她甲狀腺疾病又復發了。



關於這個問題，娛樂記者出身的YouTuber李振浩在個人YouTube節目中爆料朴春其實是患上了ADD（Attention Deficit Disorder·注意力缺失綜合症），她自己根本無法控制食慾。 李振浩透露：「患有ADD的人無法長時間集中精力，注意力很容易渙散，因而誘發衝動、過激行為。 之前她就曾因為高能注意力缺失症而心情起伏嚴重，影響到了日常生活，無法控制食慾導致狂吃宵夜、暴飲暴食。 我問了她前東家YG娛樂的工作人員，（對方說）根本管不住她，朴春一有壓力就靠吃來緩解，很難控制體重。 不僅僅是體重，在美容上她也很衝動。

朴春在2NE1解散後爆肥也是因為壓力。 她比之前7、8月出演電視節目時還要胖，看來是發生了讓她很有壓力的事情，大家都很擔心。」 對於網路上擔心朴春健康的言論，她所屬經紀公司回應：「身體沒有任何問題，現在開始運動減肥。」



去年，朴春曾透露過自己順利減重11kg，同時表示：「因為治療ADD，減肥很不容易，不過還是瘦了，瘦了之後減少了藥量，身體也越來越好了。」



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