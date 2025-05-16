BTS防彈少年團Jimin、柾國榮獲美國「BMI流行音樂獎」年度最多播放歌曲！當兵中仍各自以solo寫下輝煌紀錄～

恭喜 Jimin 和 柾國（Jung Kook）！！！他們下個月就要退伍啦～～～。

根據近期公佈的「2025 BMI流行音樂獎（BMI Pop Awards）」得獎名單，Jimin 的〈Like Crazy〉與〈Who〉，柾國的〈3D（feat. Jack Harlow）〉與〈Standing Next to You〉，雙雙入選「年度最多播放歌曲（Most Performed Songs of the Year）」。



「BMI流行音樂獎」是由美國音樂著作權管理機構BMI（Broadcast Music, Inc.）主辦，自1939年設立以來，每年表揚在流行音樂領域展現卓越成就的歌曲、創作者與音樂出版社。

其中的「年度最多播放歌曲」獎項，是根據一年內在美國境內的電台、電視、演出與數位平台等各大媒體上，播放次數最多的前50首歌曲評選而成。今年共有51首作品獲獎，Jimin與柾國各自有兩首作品入選，再次證明他們在美國市場的鮮明存在感與影響力。



Jimin的首張個人專輯《FACE》主打歌〈Like Crazy〉於2023年4月發行時，曾登上美國告示牌（Billboard）主要單曲榜「Hot 100」的冠軍，創下K-pop solo藝人首次奪冠的紀錄。隨後，他以第二張個人專輯《MUSE》的主打歌〈Who〉，在「Hot 100」榜單上停留長達33週，寫下K-pop solo藝人最長壽的榜單紀錄。



柾國則繼2023年與CP查理（Charlie Puth）合作的〈Left and Right〉、2024年的〈Seven〉（feat. Latto）之後，連續三年有作品入選此獎項。他的個人單曲〈3D〉與首張個人專輯《GOLDEN》主打歌〈Standing Next to You〉皆打入「Hot 100」前10名，深受全球粉絲喜愛。



而 Jimin 和柾國一起在2023年12月12日入伍，預計將於2025年6月11日退伍，讓粉絲ARMY們相當期待。



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