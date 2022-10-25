接演BL劇《Starstruck》遭受惡評，SF9朱豪回應：「不該有所偏見，世上所有一切都很珍貴、都該被愛」

勇於挑戰、講出這番話的朱豪很棒！

22日有媒體透露SF9朱豪、金仁成（或譯金寅成）、朴泰仁將主演BL劇《Starstruck》，當天朱豪在拍戲的空檔直播，疑似因遭受惡評忍不住做出回應。



朱豪和粉絲聊到劇拍得如何，他表示和工作人員拍得很愉快、現場有趣又神奇，不過突然說：「本來不希望大家在意的，但一直出現的評論……」思索了一下便語重心長的表達自己的想法。

「無論是什麼事、什麼戲劇、什麼作品、職業或是愛情……無論是什麼，這世上所有的存在都很珍貴，所有一切，沒有什麼是不珍貴的。我真的想要累積多一點經驗、嘗試不同表演或是舞台。對於一些事情有所偏見都是錯誤的，所有一切都很珍貴、都應該被愛。」

「這就是我這個人、SF9朱豪、演員朱豪的樣子，如果大家喜愛這樣的我，我會很感謝的。在這世上所有人都能被愛就好了，無論如何都不應該劃清界線、差別對待。如果大家多多關照彼此、把一切想得美好一點，那麼人生會很有趣的。」

朱豪這番話受到相當多粉絲讚許，認為他的話講得非常好，也有粉絲心疼他，表示會繼續支持他、願他健康快樂。而關注此消息的BL劇粉絲們，普遍認為他是受到恐同言論攻擊，對於朱豪秉持的信念相當佩服，「用誠摯且善良的態度面對仇恨」。

▼朱豪直播片段



（英文翻譯版↓）



SF9 ZUHO's response after receiving homophobic comments for acting in an upcoming BL “#Starstruck ”.pic.twitter.com/abOKSgLqHN — BL Update (@BLUPDATE2022) October 24, 2022

《Starstruck》製作公司今（25）日已正式發布主演消息，確認《Starstruck》由SF9朱豪與新人演員金仁成主演，劇情改編自Ridibooks連載的同名人氣網路小說，圍繞著從小彼此依靠的趙有才（朱豪 飾）和徐漢俊（金仁成 飾）。而朴泰仁演出朴振煥一角，權山、蔡秀雅、李尚敏等新人與女團BlingBling出身的瑜彬也會參演。



《Starstruck》定位為「青少年青春羅曼史」，共8集，19日已開拍，計畫透過多種平台在韓國海內外與觀眾見面。

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