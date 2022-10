接演BL劇《Starstruck》遭受惡評，SF9朱豪回應：「不該有所偏見，世上所有一切都很珍貴、都該被愛」

勇於挑戰、講出這番話的朱豪很棒!

22日有媒體透露SF9朱豪、金仁成(或譯金寅成)、朴泰仁將主演BL劇《Starstruck》,當天朱豪在拍戲的空檔直播,疑似因遭受惡評忍不住做出回應。



朱豪和粉絲聊到劇拍得如何,他表示和工作人員拍得很愉快、現場有趣又神奇,不過突然說:「本來不希望大家在意的,但一直出現的評論……」思索了一下便語重心長的表達自己的想法。

「無論是什麼事、什麼戲劇、什麼作品、職業或是愛情……無論是什麼,這世上所有的存在都很珍貴,所有一切,沒有什麼是不珍貴的。我真的想要累積多一點經驗、嘗試不同表演或是舞台。對於一些事情有所偏見都是錯誤的,所有一切都很珍貴、都應該被愛。」

「這就是我這個人、SF9朱豪、演員朱豪的樣子,如果大家喜愛這樣的我,我會很感謝的。在這世上所有人都能被愛就好了,無論如何都不應該劃清界線、差別對待。如果大家多多關照彼此、把一切想得美好一點,那麼人生會很有趣的。」

朱豪這番話受到相當多粉絲讚許,認為他的話講得非常好,也有粉絲心疼他,表示會繼續支持他、願他健康快樂。而關注此消息的BL劇粉絲們,普遍認為他是受到恐同言論攻擊,對於朱豪秉持的信念相當佩服,「用誠摯且善良的態度面對仇恨」。

SF9 ZUHO's response after receiving homophobic comments for acting in an upcoming BL “#Starstruck ”.pic.twitter.com/abOKSgLqHN