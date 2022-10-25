令人羡慕的好友谊！河成云在24日入伍，「挚友」防弹少年团 Jimin 亲自送行！

24日，Big Planet Made 娱乐表示：「河成云当天通过论山训练所入伍，之后将以陆军现役身份服役。」
根据河成云本人希望防止疫情扩散和安静入伍的意愿，入伍地点和时间没有公开，也没有举行其他活动。
在入伍现场，河成云的「挚友」BTS防弹少年团 Jimin 也现身送行，相关照片、影片也在推特上流传。 Jimin 身穿便装，压低帽子登场，和河成云打招呼后转身离去。
성운이 들어가고 나서 지민이가 성운이 배웅해 주러 들어가려고 했는데 못 들어가게 해서 터덜터덜 걸어 나오는 거 봄ㅋㅋ 길 건너 차 타야 해서 횡단보도 앞에서도 봤다— 해바 (@Happyvirus_woon) October 24, 2022
먼 길 형아 배웅해 주러 와주고 고맙
예쁘고 멋진 우정 보기 좋다 pic.twitter.com/MKpRtrltC9
친구가 논산훈련소 갔다왔는데 방탄 지민 본것같다구ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 달타투 보니까 맞는것같아ㅜㅜㅜ 하성운님 오늘 입대한대요ㅠㅠ— (@JKOTR97) October 24, 2022
My friend saw Jimin at Nonsan military training center!!! Jimin sent off Ha Sungwoon there!! pic.twitter.com/7rTGvTnvfr
而河成云、Jimin 是多年好友，两人曾一起出国旅游，也曾一起直播和粉丝们互动。他们今年还一起演唱《我们的蓝调时光》OST 〈With You〉，展现深厚的友情。而河成云在7月出演电台时，还与 Jimin 进行连线， Jimin 也说：「7年前坐在路上，想著总有一天会成功，能一起唱歌就好了，有这个机会很开心。」展现了深厚的友谊。
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