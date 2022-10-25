令人羡慕的好友谊！河成云在24日入伍，「挚友」防弹少年团 Jimin 亲自送行！

令人羡慕的好友谊！河成云在24日入伍，「挚友」防弹少年团 Jimin 亲自送行！

明星   2022年10月25日   星期二14:00   Yuan  

（封面图源：twitter@jmnxlv、twitter@BTS_twt）

24日，Big Planet Made 娱乐表示：「河成云当天通过论山训练所入伍，之后将以陆军现役身份服役。」

根据河成云本人希望防止疫情扩散和安静入伍的意愿，入伍地点和时间没有公开，也没有举行其他活动。
（图源：twitter@gooreumseng）

在入伍现场，河成云的「挚友」BTS防弹少年团 Jimin 也现身送行，相关照片、影片也在推特上流传。 Jimin 身穿便装，压低帽子登场，和河成云打招呼后转身离去。

而河成云、Jimin 是多年好友，两人曾一起出国旅游，也曾一起直播和粉丝们互动。他们今年还一起演唱《我们的蓝调时光》OST 〈With You〉，展现深厚的友情。而河成云在7月出演电台时，还与 Jimin 进行连线， Jimin 也说：「7年前坐在路上，想著总有一天会成功，能一起唱歌就好了，有这个机会很开心。」展现了深厚的友谊。
（图源：twitter@BTS_twt）（图源：IG@gooreumseng、twitter@BTS_twt）

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