令人羡慕的好友谊！河成云在24日入伍，「挚友」防弹少年团 Jimin 亲自送行！

24日，Big Planet Made 娱乐表示：「河成云当天通过论山训练所入伍，之后将以陆军现役身份服役。」

根据河成云本人希望防止疫情扩散和安静入伍的意愿，入伍地点和时间没有公开，也没有举行其他活动。



在入伍现场，河成云的「挚友」BTS防弹少年团 Jimin 也现身送行，相关照片、影片也在推特上流传。 Jimin 身穿便装，压低帽子登场，和河成云打招呼后转身离去。

성운이 들어가고 나서 지민이가 성운이 배웅해 주러 들어가려고 했는데 못 들어가게 해서 터덜터덜 걸어 나오는 거 봄ㅋㅋ 길 건너 차 타야 해서 횡단보도 앞에서도 봤다

먼 길 형아 배웅해 주러 와주고 고맙

예쁘고 멋진 우정 보기 좋다 pic.twitter.com/MKpRtrltC9 — 해바 (@Happyvirus_woon) October 24, 2022

친구가 논산훈련소 갔다왔는데 방탄 지민 본것같다구ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 달타투 보니까 맞는것같아ㅜㅜㅜ 하성운님 오늘 입대한대요ㅠㅠ



My friend saw Jimin at Nonsan military training center!!! Jimin sent off Ha Sungwoon there!! pic.twitter.com/7rTGvTnvfr — (@JKOTR97) October 24, 2022

而河成云、Jimin 是多年好友，两人曾一起出国旅游，也曾一起直播和粉丝们互动。他们今年还一起演唱《我们的蓝调时光》OST 〈With You〉，展现深厚的友情。而河成云在7月出演电台时，还与 Jimin 进行连线， Jimin 也说：「7年前坐在路上，想著总有一天会成功，能一起唱歌就好了，有这个机会很开心。」展现了深厚的友谊。



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