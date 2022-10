令人羡慕的好友谊！河成云在24日入伍，「挚友」防弹少年团 Jimin 亲自送行！

24日,Big Planet Made 娱乐表示:「河成云当天通过论山训练所入伍,之后将以陆军现役身份服役。」

根据河成云本人希望防止疫情扩散和安静入伍的意愿,入伍地点和时间没有公开,也没有举行其他活动。



在入伍现场,河成云的「挚友」BTS防弹少年团 Jimin 也现身送行,相关照片、影片也在推特上流传。 Jimin 身穿便装,压低帽子登场,和河成云打招呼后转身离去。

친구가 논산훈련소 갔다왔는데 방탄 지민 본것같다구ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 달타투 보니까 맞는것같아ㅜㅜㅜ 하성운님 오늘 입대한대요ㅠㅠ



My friend saw Jimin at Nonsan military training center!!! Jimin sent off Ha Sungwoon there!! pic.twitter.com/7rTGvTnvfr