BTS V又被造謠了，這次變「加害者」！開PO就靠一張圖，剩下都靠編

防彈少年團成員V深陷謠傳中。

從10月23日開始,以twitter為起點關於「V曾是校園暴力加害者」的消息就不斷傳出,一時間掀起輿論巨浪。 某SNS賬號以收到「曾經目睹V參與校暴」的消息為「證據」,稱V是施暴者。 不少網友指出該名「爆料者」從造謠到傳播有一套固定模式,是韓國人假裝成外國粉絲,編造好謠言之後並專門傳播給外國粉絲。



this account @/TheArkRomance now @/kookvfanficti0n, is planning to drop some malicious rumors about t@ehyung being a school bully. they started a hate campaign on korean and japan websites/forums. PLEASE send all the receipts to protect@bighitmusic.co.kr https://t.co/fxR1LFolpH