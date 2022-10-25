BTS V又被造謠了，這次變「加害者」！開PO就靠一張圖，剩下都靠編

防彈少年團成員V深陷謠傳中。

從10月23日開始，以twitter為起點關於「V曾是校園暴力加害者」的消息就不斷傳出，一時間掀起輿論巨浪。 某SNS賬號以收到「曾經目睹V參與校暴」的消息為「證據」，稱V是施暴者。 不少網友指出該名「爆料者」從造謠到傳播有一套固定模式，是韓國人假裝成外國粉絲，編造好謠言之後並專門傳播給外國粉絲。



this account @/TheArkRomance now @/kookvfanficti0n, is planning to drop some malicious rumors about t@ehyung being a school bully. they started a hate campaign on korean and japan websites/forums. PLEASE send all the receipts to protect@bighitmusic.co.kr https://t.co/fxR1LFolpH — elo CHECK PINNED (@30121995__) October 23, 2022

這些謠言在外網流傳過一段時間之後會出現在韓國各大網路平台上，經過發酵又會被媒體爭相報導，引起韓國國內粉絲的恐慌。 前有戀愛氛緋聞、虐狗醜聞，現有校暴加害者，通通都是一個套路，因此V的粉絲指出「這根本就是有人故意放黑料在抹黑V」、「營銷號行為，是在詆毀V」、「有組織的在抹黑他」等。

對於網路上越來越奇葩的謠傳，有網友留言稱：「若經紀公司放任不管、不起訴這些黑粉的話，所有的成員都會像V一樣被惡意留言中傷，公司應該考慮到成員們的安全。 V從國小一直到高中，所有的學校生活都曾在媒體上被公開過，所有人都說他是一個善良、很有人氣的學生。 」



娛樂圈內「通稿式造謠」屢見不鮮，被無數人吐槽這些賬號的行銷手段就是「開篇一張圖，剩下全靠編」，卻也帶出了不少流量，中傷了很多明星藝人，偏偏這種強編濫造的謠言多次掀起輿論熱潮，經紀公司不應該漠視，而是應該依靠法律，起訴黑粉，以此來維護自家明星才是最佳解決之道。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞