《王后傘下》被詬病「錯誤太多」！韓網友：濃濃的中國古裝戲味道，中殿滿宮跑成何體統

金惠秀、金海淑等實力派主演的新劇《王後傘下》被指歷史考證不嚴。
《王後傘下》韓文名為「슈룹」是「雨傘」的古文言文，講述中殿王妃林姀憐（金惠秀 飾）在危機面前拋下自己的尊嚴，努力讓王室頭疼的闖禍王子們成為王儲的極限奮鬥記。 雖然劇中的人物和故事都是虛構的，但因使用了「朝鮮」這一國名，而被指歪曲歷史，即使收視率火爆也難逃廣大觀眾的詬病。
觀眾們普遍認為既然整部劇的時代背景定在了「朝鮮」，即使人物、劇情都是虛構，但也需要嚴格的歷史考證。 最大的爭議就是不少人認為該劇染上了中國色彩。 第2集中出現的「物歸原主」這個成語，字幕上未使用韓字「物歸原主」，而是直接使用了中文簡體字的「物归原主」。
其次劇中還出現了中殿前往王的寢殿的場景，寢殿匾額上寫著「太和殿」三個字，而「太和殿」則是清朝時期紫禁城正殿的名稱，歷史上「太和殿」從未出現在朝鮮宮殿名稱上。 爭議發酵之後，劇組更改了「物歸原主」的標記法，但依舊沿用了「太和殿」。
隨著劇情的展開，更多的考證錯誤也被挖出來。 觀眾們表示從未見過如此不成體統、不顧形象放肆奔跑的中殿，即使是時代架空古裝戲也失了分寸，就更不用說後宮妃子一躍成為王大妃的設定。 劇中的稱呼也亂七八糟，曾經的中殿，如今的廢妃，竟然被叫「尹皇后」。 庶子敢叫囂中殿嫡子大君，直呼中殿為「你媽」，甚至狂言「世子崽子」，這在嫡庶之分極為嚴格的朝鮮王朝根本無法想像，打著「朝鮮」的旗號，卻擺出現代劇的態度。
都說古時候的後宮母憑子貴，可惜這劇裡中殿哪怕有5名嫡子也地位岌岌可危，實在是犯了一個低級錯誤。 不少觀眾看了之後都表示，朝鮮王朝嫡庶分明，大君們和王子在同一個地方接受教育，同時競爭上位的故事設定有著濃濃的中國架空古裝劇味道。
SBS電視劇《朝鮮驅魔師》曾因中國風格的道具和建朝詆毀等只開播2集就被緊急叫停。《紅天機》也因為朝鮮時期唯一的女畫家這一設定將劇中朝代更名為架空的「檀王朝」，這麼做都是為了防止歷史被歪曲，觀眾們誤以為所看到的劇情即為真實歷史。
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