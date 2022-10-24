[分集劇情]《王后傘下》「無論你是什麼樣貌，都是我的孩子」金惠秀擁抱柳善皓贈髮簪惹鼻酸！為兒撐傘卻濕了自己（EP3）

[有雷]《王后傘下》滿滿的母愛爆發！雖然很多觀眾們對於一次登場的太多王子們感到臉盲，不過看金惠秀一個個擁抱他們的內心就好。上一集最後金惠秀發現四兒子柳善皓的驚人秘密，一面擔心被其他人發現，一面也手足無措相當驚慌，但她選擇擁抱兒子的不同，暖暖的母愛讓她在雨中濕了身子，觀眾們也濕了眼眶。

以下為防雷線



《王后傘下》不僅中殿（金惠秀飾）在密室發現了自己的四兒子啓晟大君（柳善皓飾）竟喜愛變裝成女性，沒想到連揀擇後宮也目睹了這光景，甚至去跟大妃娘娘（金海淑飾）告狀。大妃得知後更自行到密室去探查，的確看見了許多胭脂水粉等化妝用品，於是打算在殿下面前揭開真相。



中殿認為雖然密室有著那些物品，只要啓晟大君不在現場就沒人能說什麼，於是她先是與四兒子勸說，請他近期將重心放在陪童的選拔，暫時勿前往其他地方，另外他也安排了次子成枏大君（文相敏飾）與啓晟大君共同溫習功課，讓他無暇前往密室。而陪童考試的初選結果公布了四位入圍複試的名單，除了原本大家都非常看好的義聖君（姜澯熙飾）與寶芡君，而中殿的兩位兒子成枏大君與啓晟大君也榜上有名。



世子（裴仁爀飾）的病況似乎不見起色，中殿刻意向殿下（崔元英飾）要求讓世子外出至休養地調養身體，但其實卻隱身於中宮殿密集治療中。中殿想找出之前曾醫治前一位同樣病症的世子之御醫，才發現與此事相關的人員全部都已身亡，並全部都死於火災中，令中殿感到事有蹊蹺。



大妃刻意約了殿下與中殿一起散步，說要帶殿下到宮中神秘的地點，中殿立即知道了兒子的秘密即將曝光，此時機靈的尚宮藉機支開了中殿，而大妃與殿下欲前往密室時，卻發現那裡失火了！大家忙著救火，而想要去變裝的啓晟大君也目睹了火災現場，失去了秘密基地的他感到相當心痛，甚至得知是母親造成的火災，更與母親發生爭吵。



中殿在下雨的晚上，帶著啓晟大君並且讓他穿上了女裝，畫著美麗的妝容並請一位畫家將他的美貌給詳實記錄下來，希望啓晟大君在想見到真實的自己時，可以看看這幅畫作。「每個人心中都有一個與他人不一樣的自己」，中殿告訴啓晟大君自己雖然曾經手足無措，但並未因此生過氣，甚至中殿還將自己母親所送的珍貴髮簪贈與了啓晟大君，當作送給女兒。在雨中，中殿為兒子撐傘的姿勢，甚至深情望著兒子而笑，包容他的一切，這就是母親的愛。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞