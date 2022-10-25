BTS V又被造谣了，这次变「加害者」！开PO就靠一张图，剩下都靠编

防弹少年团成员V深陷谣传中。

从10月23日开始，以twitter为起点关於「V曾是校园暴力加害者」的消息就不断传出，一时间掀起舆论巨浪。 某SNS账号以收到「曾经目睹V参与校暴」的消息为「证据」，称V是施暴者。 不少网友指出该名「爆料者」从造谣到传播有一套固定模式，是韩国人假装成外国粉丝，编造好谣言之后并专门传播给外国粉丝。



this account @/TheArkRomance now @/kookvfanficti0n, is planning to drop some malicious rumors about t@ehyung being a school bully. they started a hate campaign on korean and japan websites/forums. PLEASE send all the receipts to protect@bighitmusic.co.kr https://t.co/fxR1LFolpH — elo CHECK PINNED (@30121995__) October 23, 2022

这些谣言在外网流传过一段时间之后会出现在韩国各大网路平台上，经过发酵又会被媒体争相报导，引起韩国国内粉丝的恐慌。 前有恋爱氛绯闻、虐狗丑闻，现有校暴加害者，通通都是一个套路，因此V的粉丝指出「这根本就是有人故意放黑料在抹黑V」、「营销号行为，是在诋毁V」、「有组织的在抹黑他」等。

对於网路上越来越奇葩的谣传，有网友留言称：「若经纪公司放任不管、不起诉这些黑粉的话，所有的成员都会像V一样被恶意留言中伤，公司应该考虑到成员们的安全。 V从国小一直到高中，所有的学校生活都曾在媒体上被公开过，所有人都说他是一个善良、很有人气的学生。 」



娱乐圈内「通稿式造谣」屡见不鲜，被无数人吐槽这些账号的行销手段就是「开篇一张图，剩下全靠编」，却也带出了不少流量，中伤了很多明星艺人，偏偏这种强编滥造的谣言多次掀起舆论热潮，经纪公司不应该漠视，而是应该依靠法律，起诉黑粉，以此来维护自家明星才是最佳解决之道。

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