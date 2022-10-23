《京城生物》第一季終於殺青！朴敘俊&韓韶禧開心合照，結束9個月大長征拍攝

《京城生物》第一季終於殺青！朴敘俊&韓韶禧開心合照，結束9個月大長征拍攝

韓劇   2022年10月23日   星期日12:50   Sani  

（封面圖源：TVDaily）

Netflix劇集《京城生物》工作人員昨日公開了殺青宴多張照片，兩位主角朴敘俊和韓韶禧在合照中笑容開懷，現場氣氛和樂融融。

劇組訂製了從京城開往首爾的KTX車票蛋糕，發車時間即是開拍日期「2022年1月17日」，另有橫幅寫道「祝賀開往京城的列車順利靠站」。

還出現了建築物造型的蛋糕，應該也與劇中場景有關。

《京城生物》是一部生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。 朴敘俊飾演資產家、情報通「鄭太尚」，韓韶禧飾演找人專家、善用刀械的「尹彩玉」，主演陣容還包括魏嘏雋、金海淑、趙漢哲、秀賢等。

第一季一共10集，從今年1月到10月22日經歷了9個月的大長征拍攝，期間韓韶禧還因高難度打戲致面部受傷，所幸現在終於順利拍完，將在2023年通過Netflix與全球觀眾見面。

朴徐俊除了劇集《京城生物》外，還有兩部電影《水泥烏托邦》和《驚奇隊長2》將在2023年上映。

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