《京城生物》第一季終於殺青！朴敘俊&韓韶禧開心合照，結束9個月大長征拍攝

Netflix劇集《京城生物》工作人員昨日公開了殺青宴多張照片,兩位主角朴敘俊和韓韶禧在合照中笑容開懷,現場氣氛和樂融融。

劇組訂製了從京城開往首爾的KTX車票蛋糕,發車時間即是開拍日期「2022年1月17日」,另有橫幅寫道「祝賀開往京城的列車順利靠站」。



還出現了建築物造型的蛋糕,應該也與劇中場景有關。



Han Sohee (#HanSohee #한소희) and the staff at Gyeongseong Creature Wrap Up Party#GyeongseongCreature #경성크리처 pic.twitter.com/bMYGThImZJ