SJ神童開心做糖果吃播，結果掉了一顆糖找不到，起身發現卡在衣服上！荒謬畫面被瘋傳

情緒起承轉合笑翻網友！

SJ舞王神童在節目《認識的哥哥》中常常展現舞技，不論男舞女舞都難不倒他，尤其偶像成員來上節目，就一定要一起切磋一下舞技，每次神童一跳舞就驚呆眾人！希澈還笑說：SM這麼看臉的公司，你們以為神童怎麼進SM的？



綜藝功力一流的神童，也多次客串現身節目《我家的熊孩子》，對話妙語如珠笑翻棚內，不管是和團體共同現身，或是只有自己現身，神童的綜藝效果都是點好點滿！有次在希澈家中搗亂、甚至帶寵物愛狗入住，希澈可是出了名的愛乾淨，差點沒把白希澈逼瘋，觀眾也快笑翻！



近日神童開直播，興奮開糖果想來個吃播，開心在鏡頭前炫耀各類型糖果時，想把它裝到罐子裡，結果發現裡面是一顆顆分開裝的，只好一一打開，不料有顆糖果滾到地上！神童煩躁地四處尋找都找不到，最後一站起身，發現原來黏在衣服上！片段被網友擷取在論壇瘋傳，笑翻網友！



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