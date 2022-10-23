《京城生物》第一季终於杀青！朴叙俊&韩韶禧开心合照，结束9个月大长征拍摄

Netflix剧集《京城生物》工作人员昨日公开了杀青宴多张照片，两位主角朴叙俊和韩韶禧在合照中笑容开怀，现场气氛和乐融融。

박서준 × 경성크리처

오늘 시즌1 막촬

서준이 고생마나따 ㅠㅠ

시즌2도 남아있다면 ㅎㅇㅌ!!!

그나저나 소희님랑 케미 모야 ㅠㅠ

벌써 기대된다 ㄷㄱㄷㄱ pic.twitter.com/6H1Ibl0RwB — sojjuny88 (@sojjuny88) October 22, 2022

剧组订制了从京城开往首尔的KTX车票蛋糕，发车时间即是开拍日期「2022年1月17日」，另有横幅写道「祝贺开往京城的列车顺利靠站」。



울 소희 경성크리처 마지막촬영까지 너무너무 고생많았구

푹쉴때 건강도 꼭 챙기고 맛있는것도 많이먹기❣️ pic.twitter.com/vumYhh8C3i — 물망초 (@only_hansohee) October 23, 2022

还出现了建筑物造型的蛋糕，应该也与剧中场景有关。



《京城生物》是一部生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。 朴叙俊饰演资产家、情报通「郑太尚」，韩韶禧饰演找人专家、善用刀械的「尹彩玉」，主演阵容还包括魏嘏隽、金海淑、赵汉哲、秀贤等。

第一季一共10集，从今年1月到10月22日经历了9个月的大长征拍摄，期间韩韶禧还因高难度打戏致面部受伤，所幸现在终於顺利拍完，将在2023年通过Netflix与全球观众见面。

朴徐俊除了剧集《京城生物》外，还有两部电影《水泥乌托邦》和《惊奇队长2》将在2023年上映。



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