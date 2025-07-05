朴敘俊起訴餐廳獲勝訴，行使正當權利反被罵「惡毒刻薄」持續遭二次傷害

演員朴敘俊近日在一場與餐廳業主的肖像權侵害賠償訴訟中勝訴，法院判決對方賠償500萬韓元。 然而，儘管身為受害者，他卻在網路上遭受大量惡意留言，形成「二次加害」局面。

事件起始於2018年，當時朴敘俊出演tvN熱播劇《金秘書為何那樣》，劇中有一幕是在實際營業的餐廳拍攝吃醬蟹的場景。 該餐廳的老闆A某將此場面製橫幅條進行廣告宣傳，並加上如「朴敘俊也著迷的美食店」等文句，使外界誤認這是朴敘俊實際愛去的餐廳，而非單純拍攝地。



朴敘俊方面從2019年起多次要求對方撤下相關宣傳物，卻遭無視，廣告一度撤下又重新張貼，後來店主甚至根本無視要求，朴敘俊最終不得不提起訴訟。 原告主張店主長期未經允許使用其肖像權進行廣告行為，構成侵權。

訴訟過程中，一度有傳聞稱朴敘俊對店主求償60億韓元，引發輿論爭議。 但實際上，60億僅為若以正式代言費計算的預估損失，實際求償金額為6000萬韓元。 最終法院考量店主為小型自營業者，僅判賠500萬韓元，且駁回朴敘俊方面要求的「禁止侵害行為命令」，理由為該廣告已撤除。

然而，儘管已經勝訴，朴敘俊仍被部份網友誤解與惡意批評，多名網友湧入朴敘俊IG留言謾罵，質疑他欺負小商家、濫用訴訟、惡毒刻薄等。



對此，經紀公司Awesome娛樂強調，這是針對長期侵害肖像權的正當法律行動，目前網路上仍有大量惡意嘲諷與毀謗言論、持續形成二次加害，公司將對所有侵害演員人格權與肖像權的行為採取法律措施，絕不寬恕或私下和解。

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