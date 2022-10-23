《King the Land》正式開拍！網友分享李俊昊路透照，還表示：「見過中最帥氣的人，身材太好了」

《King the Land》正式開拍！網友分享李俊昊路透照，還表示：「見過中最帥氣的人，身材太好了」

韓劇   2022年10月23日   星期日12:05   Yuan  

（封面圖源：IG@le2jh、SM娛樂）

新劇《King the Land》是一部愛情喜劇，由李俊昊、林潤娥主演。

講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主角「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主「千沙朗」相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。「King the Land」是指劇中所有酒店經營者的夢想、VVIP貴賓室。
（圖源：IG@le2jh、SM娛樂）

劇中，李俊昊飾演擁有清晰的頭腦、天生的氣質、幹練等魅力，唯一缺乏的就是對戀愛的感覺的「具元」一角；潤娥飾演擁有用笑容讓世界變得明亮「千沙朗」，進入曾在兒時給她最美好回憶的「King酒店」後，一邊對抗身邊的偏見與誤解一邊成長。
（圖源：MBC《MBC歌謠大祭典》）

《King the Land》近日在濟州島正式開拍，路透照也在網路上曝光。李俊昊分別以西裝造型、黑色皮外套造型現身，偶遇的網友更寫下：「在機場信號燈對面站著一個超帥氣的人，孩子們說這是在濟州島見過中最帥氣的人，不管怎麼想都感覺是藝人，我就把鏡頭拉近之後看？？？竟然是我們家俊昊...身材太好了，美貌直接突破口罩。」讓人更加期待新劇了啊～！

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