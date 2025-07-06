5000萬43台筆電！韓韶禧去年默默送禮助學，其實還曾交代：別讓外界知道

女演員韓韶禧低調行善的暖心事蹟近日曝光，感動了無數網友。

據韓媒「日刊體育」日前報導，韓韶禧去年曾自掏腰包，為首爾藝術大學戲劇電影系的學生們送上筆記型電腦，展現滿滿的溫暖。

報導指出，去年7月，韓韶禧應在《以吾之名》中合作過的動作指導金敏洙之邀，到首爾藝術大學進行打戲特別講座。原本只預定舉辦一天，但韓韶禧提議將課程延長一週，讓學生們能有更多學習與實戰經驗。金敏洙導演回憶說，韓韶禧不僅細心指導動作，更在情感表達、面部表情等細節上傾囊相授。



最令人驚喜的是，在特講最後一天，韓韶禧竟然為所有43名參與學生準備了筆電作為禮物，總價值約達5000萬韓幣。 據悉，這是因為課程中韓韶禧注意到有學生手機螢幕破裂卻無力更換，令她感到不捨，決定用實際行動支持學生們的學習。

之所以這段佳話直到一年後才為外界所知，是因為韓韶禧特別叮囑學生們不要將此事告訴外界。然而，金敏洙導演認為「這樣的善行應該被更多人知道」，因此選擇公開此事，瞬間引發大批粉絲與網友的熱議與感動。

韓韶禧自2017年以SBS《再次相遇的世界》出道後，憑藉《夫妻的世界》、《京城怪物》第一、二季等作品打響演技實力，人氣不斷攀升。目前她與全鍾瑞一同主演的影視作品《Project Y》即將上映，該片講述兩名女性為擺脫艱困現實，偷取藏匿的黑錢與金條後展開的犯罪故事，讓影迷們期待不已。



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