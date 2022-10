愛情長跑10年甜蜜依舊！粉絲偶遇鄭敬淏♥秀英毫不遮掩的戶外約會：「真的很般配」

一起認真研究店門口的看板也太可愛~



「演藝圈情侶檔」鄭敬淏、秀英,兩人從2012年9月開始戀愛,之後轉為公開交往,今年(2022年)已經愛情長跑10年。雖然這期間不曾公開過合照,‎但他們私下可愛又低調的互動‎,讓不少粉絲表示:「真的太甜蜜了!」

I'm in Seoul for vacation with friends — and we randomly bumped into Kyungho and Sooyoung while we were out for lunch.



Internally screamed 'cos I never imagined I'd see them together ever irl



P.S. we didn't bother them, just took some shots and left them in peace pic.twitter.com/JLwLIxgxUs