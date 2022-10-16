愛情長跑10年甜蜜依舊！粉絲偶遇鄭敬淏♥秀英毫不遮掩的戶外約會：「真的很般配」

愛情長跑10年甜蜜依舊！粉絲偶遇鄭敬淏♥秀英毫不遮掩的戶外約會：「真的很般配」

明星   2022年10月16日   星期日12:10   Hui  

（封面圖源：IG@jstar_allallj、sooyoungchoi）

一起認真研究店門口的看板也太可愛～

（圖源：IG@jstar_allallj、sooyoungchoi）
「演藝圈情侶檔」鄭敬淏、秀英，兩人從2012年9月開始戀愛，之後轉為公開交往，今年（2022年）已經愛情長跑10年。雖然這期間不曾公開過合照，‎但他們私下可愛又低調的互動‎，讓不少粉絲表示：「真的太甜蜜了！」

昨日（15日），有網友在Twitter分享鄭敬淏、秀英的約會目擊照。他們一身休閒、頭戴鴨舌帽（總覺得造型有搭配過XD），在首爾某家店門口認真地研究看板。之後，兩人選擇在戶外的座位用餐，絲毫不掩飾、大大方方約會的模樣，讓看者感到自在、舒服，就是一對非常尋常的情侶！（該名網友表示，當時並沒有去打擾他們，只有拍幾張照而已）

（圖源：YouTube@ 엠뚜루마뚜루：MBC 공식 종합 채널、 모노튜브畫面截圖）

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