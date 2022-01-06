今年是鄭敬淏♥秀英戀愛第10年！雖然兩人不曾曬出合照，低調的「另類放閃」也是超甜蜜呀～

今年已經愛情長跑10年的鄭敬淏＆秀英，兩人從2012年9月開始戀愛，在2014年時轉而公開交往，相戀10年之間雖然不曾曬出合照，不過...他們私底下可愛又低調的互動，更有許多甜蜜的MOMENT，就讓我們一起看下去吧♥

只要對方在拍攝作品時，都會送上應援咖啡車應援：「鄭Star送你的♥」、「才逃出無人島，怎麼又進了監獄？」



在他們的IG上不時會看到一起養的兩隻狗狗的照片，其中一隻黑色臘腸犬更是名為「淏英」，就是用他們的兩人的名字合體後命名的。



秀英推出新歌時，鄭敬淏也在IG發文：「是新人嗎？歌曲特別好聽呢！」

還有一次秀英和徐玄一起透過IG直播，秀英提到出演的電視劇，鄭敬淏也留言回覆：「電視劇什麼時候播呢？」、「好期待啊」、「有Kiss戲嗎？」粉絲詢問粉底液哪裡買時，鄭敬淏還貼心回覆 XD



YouTube 「모노튜브」頻道的節目中，他要幫好友高圭弼挑選衣服， 從「相親LOOK」後聊到「紀念日LOOK」。鄭敬淏也說：「我過了好多個紀念日，100日、1000日、2000天，不久之前剛過了2900日。因為紀念日太多了，所以我們兩個都傾向於過比較大的紀念日。」



在《機智山村生活》中，鄭敬淏、金大明吃著用自己的卡買來的炸雞，鄭敬淏看著染紅的天空就馬上拍下照，還說：「哇～崔秀英應該會很喜歡。」結果...秀英馬上來了電話，鄭敬淏接起來「噢～親愛的」，這個 Timing 令人雞皮疙瘩啊！



兩人已經交往10年也在韓網引發熱議，不少網友更表示：「怎麼這樣長久地交往...羨慕得不得了」、「非常漂亮的情侶❤」、「兩人真的很般配」、「明明是公開戀愛，卻對彼此的形象沒有影響，真是太神奇了」、「希望兩人一直幸福下去」等。

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