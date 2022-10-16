柳承龍稱能演自己學生時代的只有車銀優！網友笑翻：「讀書是有多累，從車銀優變柳承龍」

大叔要拿學生照佐證才行啊XDD

柳承龍與廉晶雅主演的歌舞劇電影《人生真美麗》熱映中，柳承龍勤跑宣傳，近日上廣播節目「語出驚人」，妙言讓網友都笑了。



事情是這樣的，柳承龍與廉晶雅14日來到廣播節目《女性時代的楊姬銀與徐京錫》，由於柳承龍在劇中是親自演出角色「振奉」20代的模樣，主持人徐京錫便好奇問他：「劇中沒有振奉學生時期的場面，如果有的話，什麼樣的演員適合呢？」

柳承龍回答：「我演到高中還可以，要我演小學、初中就不太合理了，但想想能演我的演員，應該要車銀優那種程度？」指定「臉蛋天才」車銀優演自己學生時代，幽默話語讓現場主持人與廉晶雅都笑了，廉晶雅吐槽：「也差太多了吧？」主持人楊姬銀卻說：「沒有，可能是奇幻劇吧！」場面相當爆笑。

此事傳開後，網友都覺得柳承龍講話相當搞笑，沒想到討論留言不遑多讓，留言包括「考試生活真的很辛苦，從車銀優變成柳承龍」、「學生時代到底多累啊……」、「如果真的那樣轉變，到底經歷了什麼事啊」。

還有網友翻出柳承龍實際20代時的的照片，對照劇中的20代，雖然風格有所差異，但大叔的臉30年來彷彿沒變過啊！



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