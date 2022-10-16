金鍾國巧遇BTS Jimin：「本來要請吃飯！」LE SSERAFIM對鍾國說：運動很累……讓他傻眼！

相差兩代（以上）偶像合體！

HYBE實力女團LE SSERAFIM來到金鍾國youtube節目，宣傳新專輯！從首集來賓找來宋智孝開始，金鍾國的youtube節目即話題不斷，上集還邀請劉在錫、池錫辰，快要將《RUNNING MAN》卡司集結到齊了！在開辦不久就破百萬訂閱，目前更已到達272萬！仍持續上升中。



這次邀來LE SSERAFIM來家裡一同暢聊，女孩一來感覺家裡都變香了～鍾國開場就提到自己27年前也是偶像，出道時女孩們甚至還沒出生！而後聊到喜不喜歡運動時，沒想到成員恩彩說運動太累了．．．20代孩子的這番話，讓健身狂人鍾國傻眼望向鏡頭XD



金鍾國突然聊起在美國曾遇過BTS成員Jimin，讓女孩們驚呼連連！鍾國說當時是旁邊的人認出，他也走去打招呼，本來擔心會讓人覺得被打擾，沒想到Jimin十分友善，接著補充：本來遇到後輩會請吃飯的，但那天行程太趕所以沒請到。



kim JJong - Kook mentioned that Jimin sent him a DM after they met in Los Angeles, Jimin sent him: "I was in such a hurry that I couldn't say hello properly" Jimin always so polite and attentive



Kim Jong-Kook, is a singer, belonged to the group Turbo, appears on the program" pic.twitter.com/5LER4A5ItJ — ( REST) 지민(@BusanKing_13) October 13, 2022

在綜藝節目《我家的熊孩子》裡，甚至一張紙巾用了再用，還被稱為小氣國的鍾國，沒想到對後輩還是很大方！



來到鍾國家不可避免的，就是鍾國會開始運動教學XD 講起健身，鍾國立馬專業教練上身，一一檢查LE SSERAFIM的深蹲，不過在面對女後輩時，鍾國教練顯得很溫柔呀～



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