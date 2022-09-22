手滑？P圖？CP粉爆料GD點讚和Jennie合影舊照，7月韓媒也報導過！

BIGBANG G-Dragon被粉絲指出點讚了和前緋聞女友、BLACKPINK成員Jennie的合影舊照。

最近一名自稱是GD和Jennie粉絲的A某在個人IG上重新公開了他倆的合影，並表示：「我都沒有標#hashtag，GD竟然給我點讚了，震驚。 」同時公開了GD點讚自己和Jennie合影舊照的截圖，圖片上顯示出了GD之外還有97人點讚了照片。無獨有偶，今年7月韓媒也報導過GD點讚了某國外粉絲製作Jennie的影片。



照片引來了大批粉絲的圍觀和討論，眾人留言稱：「怎麼了？ 」、「很有可能是手滑」、「感覺是你自己P的圖」、「一舉一動都被監視，太累了」、「難道GD是在意V和Jennie的戀情？ 」等。 而相關內容被韓媒報導出來後也火速衝上了熱搜，韓媒甚至以「牽制V緋聞？ 」的題目。

2021年初，D社公開報導了GD和Jennie秘密約會的照片，兩人的戀情曝光，他倆約會地點大部份是在家中，身邊人則稱「YG也有很多人察覺到兩人的關係，並且Jennie的母親也知道兩人交往的事情，因為GD特別照顧Jennie，所以非常感謝他」，那時兩人戀愛已經有1年的時間，不過當時YG的對外說辭一如既往的是「私人事情無法確認」，未給出準確官方回應。而近期Jennie又三番五次被爆出和BTS成員V的合影，疑似兩人正在熱戀中，雙方公司自始至終都未有表達過任何官方立場，既不承認也不否認。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞