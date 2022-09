手滑？P圖？CP粉爆料GD點讚和Jennie合影舊照，7月韓媒也報導過！

BIGBANG G-Dragon被粉絲指出點讚了和前緋聞女友、BLACKPINK成員Jennie的合影舊照。

最近一名自稱是GD和Jennie粉絲的A某在個人IG上重新公開了他倆的合影,並表示:「我都沒有標#hashtag,GD竟然給我點讚了,震驚。 」同時公開了GD點讚自己和Jennie合影舊照的截圖,圖片上顯示出了GD之外還有97人點讚了照片。無獨有偶,今年7月韓媒也報導過GD點讚了某國外粉絲製作Jennie的影片。



照片引來了大批粉絲的圍觀和討論,眾人留言稱:「怎麼了? 」、「很有可能是手滑」、「感覺是你自己P的圖」、「一舉一動都被監視,太累了」、「難道GD是在意V和Jennie的戀情? 」等。 而相關內容被韓媒報導出來後也火速衝上了熱搜,韓媒甚至以「牽制V緋聞? 」的題目。

2021年初,D社公開報導了GD和Jennie秘密約會的照片,兩人的戀情曝光,他倆約會地點大部份是在家中,身邊人則稱「YG也有很多人察覺到兩人的關係,並且Jennie的母親也知道兩人交往的事情,因為GD特別照顧Jennie,所以非常感謝他」,那時兩人戀愛已經有1年的時間,不過當時YG的對外說辭一如既往的是「私人事情無法確認」,未給出準確官方回應。而近期Jennie又三番五次被爆出和BTS成員V的合影,疑似兩人正在熱戀中,雙方公司自始至終都未有表達過任何官方立場,既不承認也不否認。



New photos of #BTS #V and #BLACKPINK #JENNIE that were allegedly taken in Jeju Island have surfaced online. #뷔 #제니



https://t.co/mQN4MgjChM pic.twitter.com/gF6JWj3iVO