好感度衝到最滿！BTS RM的人品讓機場工作人員變ARMY、小孩也愛「南俊尼叔叔」：果然是養大柾國的善良哥哥♥

人品好的藝人一定會加分！我也要南俊尼叔叔～（被揍飛

最近一則機場工作人員的文章讓大家發現BTS的真實人品。她表示在機場遇見BTS乘機，隊長RM走在最前頭，一看到他就覺得RM比例真的很完美，衣著簡單舒服又有時尚感，散發著巨星光環，那一刻起就變成粉絲。而讓人最尊敬的一點，是他真的很有禮貌，這讓該員工感到印象深刻，讓她馬上入坑變成死忠ARMY。看看RM的機場穿搭，真的迷死人了！



雖然已是頂流藝人，但RM的禮貌及紳仕舉動仍常被提及誇獎，留下不少好風評。前幾個月出現在機場時被大批人馬包圍，因為是私人行程未對外公開，公司也沒有安排太多保鑣，即使被團團圍住不好行走，RM還是一一回答記者問題，並向粉絲露出笑眼打招呼，用等車空檔時間使出撒嬌攻擊，讓大家都開心的笑了。可以看到粉絲與他距離很近，但他還是和粉絲互動良好，最後不忘揮手說再見。



除了粉絲之外，RM和小孩的互動也十分可愛，是真心喜歡孩子的人～之前在IG上po出小孩送給他的生日禮物，親暱的稱呼他'南俊尼叔叔'，還送上可以帶走煩惱的三角飯糰，好多小孩都很喜歡RM呢！

「南俊尼叔叔：祝賀你生日快樂！希望叔叔常常開心，三角飯糰可以帶走所有叔叔的煩惱與擔憂，現在起只有好事會發生喔。」



來看威廉和本特利表達對RM的愛意，最希望他來上節目～



努力獻唱了《Dynamite》XD可愛到好想抱抱他呀！RM快去！



確認RM已收服世界。



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