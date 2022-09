手滑？P图？CP粉爆料GD点赞和Jennie合影旧照，7月韩媒也报导过！

BIGBANG G-Dragon被粉丝指出点赞了和前绯闻女友、BLACKPINK成员Jennie的合影旧照。

最近一名自称是GD和Jennie粉丝的A某在个人IG上重新公开了他俩的合影,并表示:「我都没有标#hashtag,GD竟然给我点赞了,震惊。 」同时公开了GD点赞自己和Jennie合影旧照的截图,图片上显示出了GD之外还有97人点赞了照片。无独有偶,今年7月韩媒也报导过GD点赞了某国外粉丝制作Jennie的影片。



照片引来了大批粉丝的围观和讨论,众人留言称:「怎么了? 」、「很有可能是手滑」、「感觉是你自己P的图」、「一举一动都被监视,太累了」、「难道GD是在意V和Jennie的恋情? 」等。 而相关内容被韩媒报导出来后也火速冲上了热搜,韩媒甚至以「牵制V绯闻? 」的题目。

2021年初,D社公开报导了GD和Jennie秘密约会的照片,两人的恋情曝光,他俩约会地点大部份是在家中,身边人则称「YG也有很多人察觉到两人的关系,并且Jennie的母亲也知道两人交往的事情,因为GD特别照顾Jennie,所以非常感谢他」,那时两人恋爱已经有1年的时间,不过当时YG的对外说辞一如既往的是「私人事情无法确认」,未给出准确官方回应。而近期Jennie又三番五次被爆出和BTS成员V的合影,疑似两人正在热恋中,双方公司自始至终都未有表达过任何官方立场,既不承认也不否认。



New photos of #BTS #V and #BLACKPINK #JENNIE that were allegedly taken in Jeju Island have surfaced online. #뷔 #제니



https://t.co/mQN4MgjChM pic.twitter.com/gF6JWj3iVO