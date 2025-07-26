「YouTube 女王」的回歸！BLACKPINK新歌〈Jump〉MV 僅用 15 天觀看數就突破一億！

人氣女團 BLACKPINK 新歌〈Jump〉強勢攻佔全球音樂榜單之際，MV 也在 YouTube 上突破 1 億次觀看，持續締造獨一無二的輝煌紀錄。

根據 YG 娛樂 26 日消息，BLACKPINK 的〈Jump〉MV 於當天凌晨 2 點 52 分左右突破 YouTube 觀看次數 1 億次。該 MV 自本月 11 日下午 1 點公開後，約 15 天就達成此成績，成為 BLACKPINK 通算第 49 部破億觀看的影片。



〈Jump〉是 BLACKPINK 首次挑戰的 Hardstyle 曲風作品。宛如西部電影場景的旋律搭配成員們極具個性的嗓音，令人耳目一新；能量爆發的強烈副歌節奏更具高度中毒性。



MV 以大膽而獨特的嘗試呈現出標誌性的演出風格，獲得全球樂迷的高度讚譽。無論是融入 BLACKPINK 身份特質的故事線，還是宛如觀賞電影般的頂級規模，都與團體的地位產生了完美的化學效應。

實際上，MV 一經公開便直衝「YouTube 24 小時內觀看次數最多影片」寶座；此後熱度不減，連續 8 天穩坐全球 YouTube 日榜冠軍，並進一步登上週榜人氣歌曲及人氣 MV 榜首，再度印證「YouTube 女王」的實力。



此外，〈Jump〉在全球各大榜單上同樣展現存在感。它登上 Spotify 全球週榜冠軍，刷新 K-POP 團體擁有最多冠軍曲的紀錄；並以第 18 名進入英國官方單曲榜，創下自身最高排名。同時橫掃美國 Billboard Global 200 與 Billboard 全球榜（不含美國地區）的榜單冠軍，分別達成第三次、第四次登頂，為 K-POP 女子團體首例。



另外，BLACKPINK 正展開橫跨 16 個城市、共 31 場的《BLACKPINK WORLD TOUR》。從首站高陽出發後，她們已成功完成洛杉磯、芝加哥、多倫多的演出，接下來將前往紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉干、新加坡、東京、香港等地，以世界級體育場規格開唱。



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