下半年到明年的新劇也超多！宋仲基&朴敘俊&丁海寅陸續回歸，16部待播劇你最期待哪一部？

接下來半年會有好多位「信看演」和口碑編劇導演重磅回歸，感覺完全不會有時間劇荒啦XD

1.《月水金火木土》朴敏英&高庚杓&金宰永

今晚就開播啦！女主角同時進行兩個假結婚生活，究竟哪一個會假戲真做呢？



2.《千元律師》南宮珉&金智恩

南宮珉變身「僅收取一千韓元律師費的法律英雄」、幫沒有背景的人跟財團公司打官司，本週末（9月23日）Disney+即將上線！



3.《人生勝利組》陸星材&李鍾元&鄭彩娟&妍雨

窮小子用神秘金湯匙與富二代同學對調父母，截然不同的家庭出身，真的是人生命運的決定因素嗎？ 本週末（9月23日）Disney+上架。



4.《真劍勝負》都敬秀&李世熙&河俊

看似吊兒郎噹、愛耍小聰明的檢察官陳正，與富人及權力所形成的惡勢力展開對決，打擊社會的不正腐敗之風，10月5日開播。



5.《雨傘》金惠秀&金海淑&崔元英&姜澯熙

中殿娘娘為王子們的教育操碎了心碎，貴為一國之母，卻也是整個宮中腳步最快的人，10月15日開播。



6.《還魂》第2季，李宰旭&高允貞&黃旼炫&申承浩

第1季的結局讓人意難平！第二季《還魂：光與影》女主角換成高允貞、預告片和演員表裡均沒有無德（庭沼珉），張煜則霸氣黑化回歸，究竟第一季埋下的諸多謎團和伏筆會如何解開？ 超期待12月開播！



7.《財閥家的小兒子》宋仲基&申鉉彬&李聖旻&趙漢哲

男主角為財閥家忠誠工作10年卻慘遭誣陷殺害，重生後竟成為財閥家的小兒子，誓要將整個財閥家族佔為己有、為上輩子的自己報仇！預計11月開播~



8.《消防局旁的警察局》金來沅&孫浩俊&孔升妍

講述消防局與警察局共同打擊犯罪以及應對災難的故事，11月11日開播。



9.《Cheer Up》裴仁爀、韓智賢、李恩泉

以大學啦啦隊社團為背景的青春浪漫愛情喜劇，《The Penthouse》「惡女朱錫京」韓智賢飾演開朗活潑的大學新生，10月3日開播。



10.《Trolley》金賢珠&朴喜洵&金武烈&鄭秀彬

國會議員老婆隱藏過往、低調安靜地生活，隨著她的秘密公諸於世，這對夫妻即將面對艱難的處境及兩難的選擇，是一部神秘又左右為難的愛情電視劇。 12月開播。



11.《浪漫醫生金師傅》第3季，韓石圭&安孝燮&李聖經&金柱憲

原班人馬回歸！預計年底開機、2023年上半年與觀眾見面。



12.《走進你的時間裡》（韓版《想見你》），安孝燮&全汝彬&姜勳

安孝燮真的作品不斷XD這部劇今年3月開拍，目前看來還沒殺青，預計明年3月播出。



13.《Sweet Home》第2、3季，宋江&李陣郁&李是英&高旻示&朴珪瑛等

Netflix近日宣佈同時製作第2及第3季，卡司陣容裡唯缺李到晛，讓人十分揪心。



14.《D.P：逃兵追緝令》第2季，丁海寅&具教煥&金成均&孫錫久&池珍熙&金智賢

今年6月已經開機，預計明年就能看到啦。



15.《The Glory》宋慧喬&李到晛&林智妍

擅長浪漫愛情劇的編劇金恩淑首次走復仇劇路線，宋慧喬飾演校園暴力受害者，蟄伏準備幾十年、成為加害者小孩的班主任後，一步步展開邪惡的復仇計劃。 一共分2季製作、每季8集，明年開播。



16.《京城生物》朴敘俊&韓韶禧&魏河俊

以1945年黑暗時代為背景，原本八竿子打不著的富豪情報通和生存高手，合作對抗因為貪欲而誕生的驚悚怪物，明年開播。



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