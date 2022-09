BLACKPINK新歌〈Shut Down〉預告公開、背景滿滿歌名彩蛋，網友：「第一次聽就起雞皮疙瘩了！」

【網友反應】大家是不是很期待 BLACKPINK 這次的正式回歸呢?預祝大發啊!!!

人氣女團 BLACKPINK 釋出了全新主打歌〈Shut Down〉的回歸首波預告,音樂一出令網友們直呼狂起雞皮疙瘩,對全曲更加期待了!



▼〈Shut Down〉MV預告,開頭交響樂四起,伴隨著Rosé充滿魅力的歌聲,以Lisa戴著象徵〈Pink Venom〉的口罩,短短不到30秒就震攝住了大眾:



而預告中的背景出現了許多過往 BLACKPINK 的經典熱門曲名,像是〈BOOMBAYAH〉、〈PLAYING WITH FIRE〉、〈DDU-DU DDU-DU〉、〈How You Like That〉、〈Pretty Savage〉、〈Pink Venom〉…多首歌名跟代表物件,彷彿在回顧輝煌的過往一般,也有著濃濃的BP專屬風格。



網友留言反應:「BLACKPINK從未令人失望過」、「這次光聽預告就覺得一定中了!」、「第一次聽就起雞皮疙瘩了!」、「古典樂加入KPOP感覺會很棒」、「滿滿的歌名彩蛋,太令人好奇了啦」、「這次肯定也是撕裂全場」、「我想要LISA戴的口罩,太好看了」、「BP的歌戴耳機都會很震撼」、「有種公主們準備復仇的節奏」

▼《BORN PINK》專輯個人預告照,9月16日正式回歸:



