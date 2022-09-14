BLACKPINK新歌〈Shut Down〉预告公开、背景满满歌名彩蛋，网友：「第一次听就起鸡皮疙瘩了！」

【网友反应】大家是不是很期待 BLACKPINK 这次的正式回归呢？预祝大发啊！！！

人气女团 BLACKPINK 释出了全新主打歌〈Shut Down〉的回归首波预告，音乐一出令网友们直呼狂起鸡皮疙瘩，对全曲更加期待了！



▼〈Shut Down〉MV预告，开头交响乐四起，伴随著Rosé充满魅力的歌声，以Lisa戴著象徵〈Pink Venom〉的口罩，短短不到30秒就震摄住了大众：



而预告中的背景出现了许多过往 BLACKPINK 的经典热门曲名，像是〈BOOMBAYAH〉、〈PLAYING WITH FIRE〉、〈DDU-DU DDU-DU〉、〈How You Like That〉、〈Pretty Savage〉、〈Pink Venom〉…多首歌名跟代表物件，彷佛在回顾辉煌的过往一般，也有著浓浓的BP专属风格。



网友留言反应：「BLACKPINK从未令人失望过」、「这次光听预告就觉得一定中了！」、「第一次听就起鸡皮疙瘩了！」、「古典乐加入KPOP感觉会很棒」、「满满的歌名彩蛋，太令人好奇了啦」、「这次肯定也是撕裂全场」、「我想要LISA戴的口罩，太好看了」、「BP的歌戴耳机都会很震撼」、「有种公主们准备复仇的节奏」

▼《BORN PINK》专辑个人预告照，9月16日正式回归：



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