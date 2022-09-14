李星民＋晉久＋景收真＋李學周《舊案尋兇》10月即將於Disney+獨家公開

又一犯罪搜查新劇《舊案尋兇》即將在10月透過Disney+與大家見面啦！卡司包含演技派《少年法庭》《北風》的李星民，《優越的一天》晉久，《Mouse窺探》景收真，以及剛宣布即將結婚的《夫妻的世界》李學周共同演出。

Disney+原創系列《舊案尋兇》即將於10月公開上線，劇情描述某位員警接到了一通電話並成為殺害了同事的嫌疑犯，為了揪出躲藏在暗處威脅他的人，開始追逐著自己的過往線索。而擁有豐富大小螢幕作品的李星民，本次將飾演《舊案尋兇》中一夕間成為殺人嫌犯並追查自己過去的警察金澤祿一角，晉久則飾演和李星民一起追查威脅者的另一位刑警國鎮翰。





《Mouse窺探》中表現令人印象深刻的景收真，將飾演李星民的團隊中的後輩刑警李成雅一角，而在《夫妻的世界》中的恐怖情人李學周也是後輩刑警孫景燦，四位員警的搭配將帶來精采的完美搜查，到底有沒有內鬼呢？當日把李星民從警察變成殺人嫌疑犯的朋友到底是哪一位？





《舊案尋兇》將由電視劇《壞傢伙們》系列以及《38師機動隊》《如蝶翩翩》的導演韓東華執導，今年10月即將在Disney+頻道獨家公開。

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