「權謀術數」轉正派！《非常律師禹英禑》朱鐘赫新作變身「善良房東」，與裴允京搭檔愛情喜劇《您知道Ashtanga嗎》

一個是性格彆扭的瑜伽講師，一個是善良溫柔的金湯匙房東兒子，來自不同世界的他們相遇時，會出現什麼樣的衝突和火花呢？

《您知道Ashtanga嗎》是KBS今年推出的第七部短劇，講述別扭到極致的瑜伽講師遇到完全不彆扭的房東，隨之發生冒失魯莽、有人情味的愛情喜劇。

男主角「薛泰俊」由朱鐘赫飾演，是一位溫柔體貼、細心周到的房東兒子，一點點彆扭之處都沒有，只有一位致力於實踐「貴族義務」的房東父親。



朱鐘赫出演過《D.P：逃兵追緝令》、《Happiness：毒樓》等不少大熱作品，在《非常律師禹英禑》裡飾演的權敏宇尤其讓人又愛又恨、印象深刻，這次的角色可謂是180%大轉彎，讓人十分期待。



女主角「姜娜拉」由裴允京飾演，她在這個各有不滿的世界上經歷各種風波、變得十分疲憊，性格也極度彆扭。 討厭的東西非常多，以至於讓人以為她沒有任何喜歡的東西，唯獨對Ashtanga是一片真心。



裴允京曾出演《青春紀錄》、《戀慕》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《Unicorn獨角獸》等多部作品，這次飾演一個極具現實感的角色，讓人好奇會碰撞出什麼樣的火花。



《您知道Ashtanga嗎》是KBS今年的特別短劇系列之一，該系列不論內容構思還是拍攝製作都比大部份劇集更加大膽和創新，將在10月與觀眾見面。

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