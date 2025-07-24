《全知讀者視角》裡出鏡5分鐘被批「台詞像背書」？Jisoo演技再掀爭議！問題多卻依舊穩坐女主的原因是...

BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）近來因演技問題再度成為話題焦點。自2021年以JTBC電視劇《雪降花》正式進軍戲劇圈後，她陸續出演Coupang Play原創劇《新烏托邦》，以及近日上映的電影《全知讀者視角》，然而爭議聲浪卻有增無減。

在處女作《雪降花》中，Jisoo飾演女主角「殷英路」，雖然該劇因歷史爭議引發爭論，但她本人的表現亦遭批評，包括發音僵硬、表情生澀等基本功不足。隨後在《新烏托邦》中，她的語調和語氣被指過於戲謔，甚至被比作喜劇演員池睿恩在《SNL Korea》的誇張表演，觀眾難以產生情感共鳴。

最新電影《全知讀者視角》中，Jisoo飾演角色「李智慧」，雖然僅短暫登場約5分鐘，卻仍因台詞不自然、情感表達不到位，再度陷入演技爭議。不少原作粉絲對她的詮釋表示失望，認為未能傳達角色的內在情感。網路社群與評論區充斥批評聲音，包括「她的語氣太彆扭，讓人難以入戲」、「像在背書」、「和其他演員同台時落差明顯」。反倒是她在電影《附身》中無台詞的仙女客串，因無台詞且氣場突出而獲得好評，進一步凸顯其在處理複雜角色時的不足。



儘管演技飽受質疑，Jisoo依然能接下主角角色，業界普遍認為與其全球影響力有關。《全知讀者視角》的導演金秉佑坦言：「若非Jisoo飾演，這個角色可能不被注意。」事實上，電影預告片下也湧現大量海外粉絲留言，顯示其話題帶動力。

韓國演藝圈早已不乏偶像成功轉型演員的例子，像是任時完、都敬秀、IU、潤娥、秀智、李俊昊等，皆憑實力擺脫「演技豆」標籤，獲得大眾認可。與之相比，Jisoo的演技始終爭議不斷，卻仍頻獲主演機會，使她成為矛盾與質疑的焦點。

她即將與徐仁國合作Netflix浪漫喜劇《月刊男友》，再次挑戰女主角。外界對她的期待與實際表現之間的落差，也使評價更加嚴苛。導演們普遍肯定她的努力，例如《新烏托邦》導演尹成賢透露她每週排練4次劇本，但也有人指出與全職演員相比仍顯準備不足，努力與成果不對等。



BLACKPINK的其他成員也在探索表演領域，但方式各不相同。 Jennie通過HBO劇集《偶像漩渦》挑戰演技，但因劇集本身的尺度等外部爭議，其演技本身得到的評價相對較少。 Rosé則在一些短片中展現了情感表達的潛力，獲得了粉絲的肯定。 Lisa則更專注於舞台表演。 最終，Jisoo是BLACK-PINK中唯一一位將演戲作為事業主線持續推進的成員。 正因如此，大眾的審視、期待以及檢驗的尺規，都不可避免地集中在她身上。 在「偶像挑戰演技」的寬容已不再適用的今天，既然掛上了「演員」的名號、承擔起主角的責任，那麼接受嚴苛的評價便是她無法迴避的宿命。

Jisoo能否擺脫「偶像出身」的起點，以實力站穩「演員金智秀」的身份，這場考驗仍在進行中，而《讀者的全知視角》顯然也未能讓她從這場嚴格的評判中幸免。

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