瘋狂喜劇《樂透大作戰》小兵立大功票房告捷！主演高庚杓曾擔心「如果不好笑怎麼辦」9月30日台灣上映！

日前在韓國上映的瘋狂喜劇《樂透大作戰》，描述在南北韓軍人之間為爭奪57億頭彩獎金的搞笑故事，不僅劇情充滿想像力，更加入了總是充滿話題爭議的南北韓議題，讓本片成為南韓影壇熱烈討論的黑馬。

《樂透大作戰》8月24日在韓上映以來，一路上演逆轉奇蹟，憑藉一面倒的爆笑口碑，從原本第一週的整體票房亞軍（新片票房冠軍），來到第二週逆勢登頂成為「票房冠軍」，更在上映第12天吸引突破百萬人次入場觀賞。更因製作成本並不算太高，票房已達損益平衡點，可說是小兵立大功。



暌違多年再度挑戰喜劇題材的男主角高庚杓，聽聞票房開紅盤，也終於鬆了一口氣。他表示在試映會結束後覺得非常擔心，覺得明明應該是搞笑的作品，如果觀眾們覺得不好笑怎麼辦？幸好之後他聽聞很多觀眾們在影廳裡笑翻還鼓掌，讓他也相當開心。高庚杓最近作品多多，包含電影《分手的決心》、《極速首爾》以及即將開播的電視劇《月水金火木土》，《樂透大作戰》相信也能帶給大家愉悅的正能量。



《樂透大作戰》劇情描述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓……。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚飾）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…



這部爆笑超越《雞不可失》的年度唯一瘋狂喜劇《樂透大作戰》，台灣確定提前一週，定檔9月30日起正式上映。



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