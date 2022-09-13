疯狂喜剧《乐透大作战》小兵立大功票房告捷！主演高庚杓曾担心「如果不好笑怎么办」9月30日台湾上映！

日前在韩国上映的疯狂喜剧《乐透大作战》，描述在南北韩军人之间为争夺57亿头彩奖金的搞笑故事，不仅剧情充满想像力，更加入了总是充满话题争议的南北韩议题，让本片成为南韩影坛热烈讨论的黑马。

《乐透大作战》8月24日在韩上映以来，一路上演逆转奇迹，凭藉一面倒的爆笑口碑，从原本第一周的整体票房亚军（新片票房冠军），来到第二周逆势登顶成为「票房冠军」，更在上映第12天吸引突破百万人次入场观赏。更因制作成本并不算太高，票房已达损益平衡点，可说是小兵立大功。



暌违多年再度挑战喜剧题材的男主角高庚杓，听闻票房开红盘，也终於松了一口气。他表示在试映会结束后觉得非常担心，觉得明明应该是搞笑的作品，如果观众们觉得不好笑怎么办？幸好之后他听闻很多观众们在影厅里笑翻还鼓掌，让他也相当开心。高庚杓最近作品多多，包含电影《分手的决心》、《极速首尔》以及即将开播的电视剧《月水金火木土》，《乐透大作战》相信也能带给大家愉悦的正能量。



《乐透大作战》剧情描述即将退伍的南韩兵长千禹（高庚杓饰），某天意外在紧绷的南北韩军事线附近，捡到一张飘向自己的头奖彩券，之后却一个不小心，让这张彩券乘风飘向无法涉足的北韩……。为了靠57亿奖金实现退伍梦想，他使出浑身解数寻找彩券，没想到竟被北韩士兵荣浩（李伊庚饰）给捡到…。跟彩券擦身而过的千禹，以及在北韩不过是张纸片，必须到南韩把彩券换成奖金的荣浩，再加上意想不到的成员们共同加入，双方为了死守这57亿巨额奖金，决定「越线」展开惊险刺激的机密协商…



这部爆笑超越《鸡不可失》的年度唯一疯狂喜剧《乐透大作战》，台湾确定提前一周，定档9月30日起正式上映。



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