朴恩斌親哥軍隊服役時不許妹妹去探訪！哥哥這麼做的原因其實超貼心～

女演員朴恩斌和親哥哥的爆笑故事又被提及。

朴恩斌憑藉《非常律師禹英禑》人氣大爆發，身價、知名度飛升的同時各種舊物料也被翻出來，其中2年前她做客《我家的熊孩子》時的片段再次吸引了所有人的目光。當時朴恩斌作為特別MC亮相，被問及兄弟姐妹關係時，她透露家中有一個比她大一歲的哥哥。申東燁好奇反問哥哥是否經常被朋友要求介紹妹妹給大家認識，朴恩斌回答：「我哥當兵的時候，他的前輩正好是我的粉絲，加入了粉絲俱樂部。

當時兩人一起看照片，對方給我哥看了我的照片，還說『這是我喜歡的藝人，你看了之後也一定會喜歡她』，我哥直接說『她不是我的菜，我不喜歡』。但是，對方一整天都在嘮叨這個問題，還說我哥不懂我的魅力。但我哥就一直說『她不是我的菜』。」言語中有些失落，吐槽：「他明明知道對方是我的粉絲，完全可以說『她確實很漂亮』啊。」



不僅如此，朴恩斌還透露哥哥不許她去部隊探訪，即使知道妹妹的到來很可能會讓他的軍隊生活變得更便利，卻直到退伍為止始終緘口不提，聽到這裡，徐章勛解釋：「換個角度想，我妹妹的哥哥如果是徐章勛的話，大家可能會很吃驚，所以作為哥哥直接就（幫你）推掉所有的問題。」



相關話題和影片再次成為焦點話題，也引來了廣大網友和觀眾的留言，眾人表示：「哥哥很體貼啊」、「哥哥是為了妹妹才這樣做的」、「這是什麼緣分讓粉絲和本命的哥哥相識」等。

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