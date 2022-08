已經是第三輪了！疑BTS V&BLACKPINK Jennie再爆同框照！爆料人：每天公開一張手上的照片

防彈少年團V和BLACKPINK Jennie的第三輪約會同框曝光,又一次引爆熱議。

8月29日,韓網各大交流版塊突然出現疑似V和Jennie的同框約會新照,這一次拍攝地點是在電梯內,照片裡的兩人穿著黑、白T恤,上面都印著小熊維尼的圖案,一看就知道是情侶衫。 兩人都戴著帽子和口罩,頭靠著頭親密自拍。 新照再次引發了巨大的討論,有網友力證他倆就是V和Jennie,也有人列證據指出這又是合成照,公說公有理婆說婆有理,無法下定論。



taehyung and jennie matching outfits pic.twitter.com/a9yaib7QsW — baby kim (@pinkvennie) August 28, 2022

another thing. where is taehyung’s inner cartilage freckle??? surely he’s not wearing makeup to the gym??? jennie wouldn’t photoshop out his ear mole but left the cheek one and her arm right??? pic.twitter.com/jQzqc2Dz7T — jungkookiesbun (@sereuphorigma) August 29, 2022

早在今年5月,V和Jennie傳出過戀愛緋聞,有人拍到兩人同遊濟州島的照片,但沒過多久上傳人就將照片刪除了。 不過8月下旬開始,接連數日兩人爆出同框照,第一次是在待機室裡,第二次是在住宅過道中,第三次則是電梯內,曝光時間之密集,很難不讓網友和粉絲浮想聯翩。



而這三次照片皆為同一個爆料人,他還預示仍將繼續放照,稱:「我將每天爆料一張手裡的照片。」

YG娛樂和HYBE娛樂對旗下藝人的緋聞絕口不提,以沉默應對,沒有做出任何官方聲明。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞