《Sweet Home》「徐伊景」李施昤時隔10年再剪短髮！結果腹肌也搶鏡

歐膩這樣也很好看！！不知道是不是為戲所剪？

近期在《Sweet Home》飾演「徐伊景」，大秀動作戲伸手及健美身材的李施昤（李是英），近日剪掉一頭長髮，腹肌也成為亮點。



喜愛製作搞笑短影片的她，25日便釋出一段影片表達自己想了又想想了又想……終於狠心剪掉秀麗長髮，剪成耳上俏麗短髮。隔天李施昤則發布一組相片，看起來像是品牌合作的貼文，不過粉絲都關注於她的短髮，還有腹肌！



好人緣的她，兩次發文都吸引多位「藍勾勾」名人留言，包括李起弘、高佑麗、徐孝琳、裴瑟琪、金亞中、李允真、韓善伙、T-ara孝敏，大多驚訝她剪了短髮或是稱讚新髮型漂亮，裴瑟琪（IG@bebe_sl）倒是發問：「姐姐的短上衣哪裡買的？」



回顧李施昤出道以來的造型，上一次剪成如此短的髮型，已是2012年她為戲打造一頭短捲髮，該戲即與李棟旭合作的《暴力羅曼史》。



李施昤接下來要加入《Sweet Home》2、3季演出，不曉得此次短髮是不是也是為戲所剪呢？目前只知道的是，李施昤剪掉長髮很是不捨啊！最新的三篇貼文都在想念逝去的長髮，發言：「才幾天前啊……」「嗚嗚我的頭髮……再見……」



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