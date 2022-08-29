全新浪漫喜劇《月水金火木土》公開三組情侶海報：朴敏英、高庚杓、金宰永，大家最想站哪一對CP～！

這次朴敏英「不戀愛、只結婚」的職人口號引發大眾的好奇心，把婚姻當成事業經營的她，究竟會情歸何處呢？

tvN 全新水木劇《月水金火木土》（每週三、四播出）公開了三張情侶海報，由朴敏英、高庚杓、金宰永攜手主演，各自對這段「假婚姻」也有話想說。

《月水金火木土》講述崔尚恩（朴敏英 飾）為了過上完美的單身生活而成為「婚姻契約大師」，週一、三、五「月水金」與神秘的長期客戶鄭智鎬（高庚杓 飾）在一起，週二、四、六「火木土」則與新客戶大明星姜海鎮（金宰永 飾）合作，展開一場轟轟烈烈的浪漫愛情喜劇。



▼最新預告，朴敏英展現出完美的百變技能「當你忽然需要婚姻的瞬間，她就會出現～」從家族聚餐、洽談公事、完成長輩心願等業務相當廣泛，不談感情，只提供給你最完美的婚姻契約，趕緊與她簽約吧！



▼第一張是朴敏英表明：「不戀愛只結婚」，高庚杓則是說：「週一、三、五和我一起晚餐吧！」



▼第二張的金宰永說：「空著的週二、四、六請和我簽約吧！」



▼最後一張則是兩位簽了契約的老公在問：「除了結婚，什麼時候去戀愛呢？」



大家是不是也對他們之間的關係越來越好奇了呢～？

【人物劇照】



本劇由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》、《老頑固實習生》的南成宇導演與河久丹編劇合作打造，預計在9月21日晚間 22:30 首播。

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