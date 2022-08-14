【回顧影片】《非常律師禹英禑》禹英禑&李濬浩（朴恩斌&姜泰伍）陷入愛情的每一個美好瞬間～！

大家印象最深刻的是哪一幕呢？M編最愛手貼玻璃的場面，太心動了～～～。

熱門韓劇《非常律師禹英禑》即將在下週四迎來EP.16大結局，劇中圍繞著女主角禹英禑（朴恩斌 飾）的職場、生活、親情、友情、愛情…等等各方面，都是她成長的一部份，其中在愛情方面，她和公司同事李濬浩（姜泰伍 飾）的感情進展，也是本劇的一大看點。



雖然每一集僅用短短的時間去描述兩人感情的增長，卻也帶給觀眾們許多美好幸福的瞬間，不曉得大家對哪一幕最有印象呢？



▼官方剪輯的回顧影片，禹英禑&李濬浩陷入愛情的每一個美好瞬間：（記得開啟中字觀看）



▼初相見的華爾滋旋轉門



▼被她穿婚紗的模樣給迷住



▼危險的地咚！



▼辦公室內主動要求觸摸對方的試探



▼讓我幫妳拿掉臉上掉落的眼睫毛



▼我想讓妳看的東西，轉身才能看得見喔！



▼緊盯著我的男人！然後社內戀愛就此展開～偷偷的～隔著玻璃手貼手。



▼初KISS「接吻的時候通常都會撞到牙齒嗎？」、「嘴巴可以稍微打開一點」



……等等的各種經典場面一次看過！！是不是很甜啊～。＝３＝

然而，後續點滴事件讓禹英禑擔心自己不能帶給李濬浩幸福與照顧，在海邊對他說出「兩人不該交往」的想法，也讓李濬浩相當傷心。



究竟兩人的感情最終會走向什麼樣的結局呢？

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