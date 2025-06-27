【《第4屆青龍系列大獎》入圍名單】《苦盡柑來遇見你》6項提名成最大贏家、視帝視后競爭超激烈！

每個獎項的競爭也是很激烈啊！

《第4屆青龍系列大獎》在今日公開入圍名單，此次公開入選的作品是以去年6月1日至今年年5月31日公開的原創串流節目（國內電視劇、綜藝）爲對象。《苦盡柑來遇見你》成為最大贏家，獲得6項提名，《外傷重症中心》則是5項提名緊接在後。



電視劇部門 最優秀作品賞

《家族計劃》

《我死的一週前》

《外傷重症中心》

《惡緣》

《苦盡柑來遇見你》



電視劇部門 男主角賞

朱智勛《外傷重症中心》

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》

朴海秀《惡緣》

李浚赫《或好或壞的東載》

李炳憲《魷魚遊戲2》



電視劇部門 女主角賞

朴恩斌《狂醫魔徒》

IU《苦盡柑來遇見你》

李惠利《善意的競爭》

車珠英《元敬》

徐玄振《一箱情緣》



電視劇部門 男配角賞

朴丙垠《狂醫魔徒》

尹敬浩《外傷重症中心》

李光洙《惡緣》

李濬榮《弱美男英雄Class 2》

崔代勳《苦盡柑來遇見你》



電視劇部門 女配角賞

孔升妍《惡緣》

金國熙《家族計劃》

秀賢《京城怪物2》

廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

鄭恩彩《法官大人》



電視劇部門 新人男演員賞

秋泳愚《外傷重症中心》

羅門《家族計劃》

姜有皙《苦盡柑來遇見你》

許楠儁《法官大人》

裴賢聖《京城怪物2》



電視劇部門 新人女演員賞

鄭受彬《善意的競爭》

金敏荷《我死的一週前》

李琇仙《家族計劃》

李伊潭《元敬》

賀營《外傷重症中心》



而《第4屆青龍系列大獎》將於7月18日在仁川Paradise City舉行，並通過 KBS 進行現場直播。

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