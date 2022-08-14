《出差十五夜2》少女時代玩人物問答出現「鄭敬淏」的問題！ 秀英害羞笑：「這張照片有點...」

少女時代日前作為嘉賓出演《出差十五夜2》，12日公開的第2集中，介紹完製作組準備的獎品之後，羅PD說要玩「人物問答」。

孝淵馬上嘆氣：「哇～孩子們，沒戲了！」接著說：「我真的不懂，我對別人不怎麼感興趣！不過我會努力的。」本來第一輪差點要成功，但最後一棒 Sunny 因為沒答出提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）而失敗。



第二輪時，出現了鄭敬淏的照片，Tiffany 馬上答出，製作組特寫秀英的表情，她說著：「這張照片有點...」字幕還打上「（大家都知道的 TMI）秀英跟演員鄭敬淏已經熱戀8年」而潤娥也轉向秀英那邊笑了。



孝淵果然是這個遊戲的最弱體，不知道 Monika 、把朴寶劍說成了「白」寶劍、meenoi（미노이）說成了飼料（모이）等等。所有機會用完，為了再多給一次機會，羅PD就提議：「下次的回歸首秀，要來這裡！」成員們馬上答應，潤娥：「想見我們粉絲，和他們打招呼的時候，就算沒有理由要集體一起出來！」羅PD：「那麼下次我們一起去戶外吧！」成員們也馬上說好，但...最後還是失敗了 XD



而少女時代在本月帶著新專輯《FOREVER 1》回歸，本週也將在音樂節目進行打歌，相信粉絲們都很期待舞台吧！另外，她們也將在9月3日於首爾奥林匹克 KSPO DOME 舉行見面會。



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