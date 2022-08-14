【回顾影片】《非常律师禹英禑》禹英禑&李浚浩（朴恩斌&姜泰伍）陷入爱情的每一个美好瞬间～！

大家印象最深刻的是哪一幕呢？M编最爱手贴玻璃的场面，太心动了～～～。

热门韩剧《非常律师禹英禑》即将在下周四迎来EP.16大结局，剧中围绕著女主角禹英禑（朴恩斌 饰）的职场、生活、亲情、友情、爱情…等等各方面，都是她成长的一部份，其中在爱情方面，她和公司同事李浚浩（姜泰伍 饰）的感情进展，也是本剧的一大看点。



虽然每一集仅用短短的时间去描述两人感情的增长，却也带给观众们许多美好幸福的瞬间，不晓得大家对哪一幕最有印象呢？



▼官方剪辑的回顾影片，禹英禑&李浚浩陷入爱情的每一个美好瞬间：（记得开启中字观看）



▼初相见的华尔滋旋转门



▼被她穿婚纱的模样给迷住



▼危险的地咚！



▼办公室内主动要求触摸对方的试探



▼让我帮你拿掉脸上掉落的眼睫毛



▼我想让你看的东西，转身才能看得见喔！



▼紧盯著我的男人！然后社内恋爱就此展开～偷偷的～隔著玻璃手贴手。



▼初KISS「接吻的时候通常都会撞到牙齿吗？」、「嘴巴可以稍微打开一点」



……等等的各种经典场面一次看过！！是不是很甜啊～。＝３＝

然而，后续点滴事件让禹英禑担心自己不能带给李浚浩幸福与照顾，在海边对他说出「两人不该交往」的想法，也让李浚浩相当伤心。



究竟两人的感情最终会走向什么样的结局呢？

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