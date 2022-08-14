【影評】《緊急迫降》：從中不斷徘徊於人性的黑暗與光輝的漩渦

想感受戲中超乎想像的情緒起伏！就可以在這星期週末去戲院看《緊急迫降》啦～

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近年韓國電影的大型製作水準越見平穩，而且還能兼顧劇情、氣氛、特技以至背後的意義，最近上映的《緊急迫降》也是當中的範例。電影包含飛機恐怖襲擊、國家外交危機以至生離死別，導演韓在林一如以往懂得捕捉人物角色之間的交流和心理，還有條理地輪替交待處於高空狹窄機艙的情境以及在地面尋求解決辦法的鬥爭角力。



有關飛機的電影，大家今年可能最易想起的是湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)，當中的真實飛行拍攝仍然為人津津樂道，相對下《緊急迫降》雖然沒有真實拍攝機師駕駛，但製作團隊特意以1:1比例建造機艙場景，除了加強演員在機上走位與動作的實感外，當劇情發展至飛機一度失控失重時，機上乘客四處碰撞、流竄的動態亦非常真實，營造困在機艙發生意外災難的無力感和絕望。而在狹隘空間的病毒散播、人命的傷亡以及角色之間的打鬥爭執，導演韓在林既能製造乘客不安失措的恐怖氣氛，同時又呈現人性之間的猜忌和嫌隙，如此空間有限的困獸鬥，讓人感到無助與驚恐。



電影後段筆鋒一轉，關於染疫飛機未能獲准在不同國家降落無疑令人聯想近年疫情，各國都曾經試過封關，然而這又是否正確而且唯一適合的防疫措施呢？當中又涉及國家之間的政治角力，當處於和平期間，國與國似乎可以通力合作，保持各自利益平衡，可是出現巨大危機時，會伸出援手的可能寥寥無幾，最終變成各家自掃門前雪，更可怕和悲哀是機上的乘客根本無處可逃亦沒有選擇，電影不斷在交替拍攝高空與地上角色的決定和反應，從中不斷徘徊於人性的黑暗與光輝的漩渦，在此不想完全透露劇情，只能說導演始終相信人性傾向善良，就如人們多數都渴望在絕境中能夠看見一線曙光，尋找一絲生機，最終重見光明和希望。



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