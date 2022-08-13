《非常律師禹英禑》汪洋職員們半夜收到「睡了嗎?」訊息時的反應！有人努力傳播知識，有人直接睡到昏去

大家也來一起設計一下有趣的對白吧！

不曉得大家半夜收到「睡了嗎?」訊息時，都會是什麼樣的反應呢？當然要先看傳訊息給自己的對象是誰而定啦！XD 不過，汪洋律師事務所的職員們性格迥異，你覺得這個對白是不是設計得很貼切呢？



▼禹英禑（朴恩斌 飾）收到「睡了嗎?」訊息時，她會…回說：「沒有，我還沒睡，你知道嗎？鯨魚是用假睡眠狀態入眠的。」、「是為了應對未知的威脅。」、「為了維持假睡眠狀態，他會單獨使用兩側的大腦。」、「真的很厲害吧？」我睡不著的話就會打電話給她，肯定變得很好睡～。ZZZ



▼李濬浩（姜泰伍 飾）收到「睡了嗎?」訊息時，他會…回說：「沒有，怎麼了？有什麼事嗎？」暖男到了半夜依舊是個暖男。



▼鄭明錫（姜其永 飾）收到「睡了嗎?」訊息時，他會…直接睡到不省人事！XD 你不管發什麼訊息都不會鳥你的～～～。



▼崔秀妍（河允景 飾）收到「睡了嗎?」訊息時，她會…回說：「沒有，睡不著。」、「你呢？你怎麼還不睡！」、「趕快睡吧，快去。」心裡瞬間變得很暖。



▼權敏宇（朱鐘赫 飾）收到「睡了嗎?」訊息時，他…隔天很晚才會不疾不徐地回說：「啊，抱歉，你昨天發訊息給我了嗎？」、「凌晨發訊息給我，是不是有點…那個（不太好）吧？」、「你都不想想對方正在睡覺嗎？」瞬間怒火中燒。



大家有沒有更有趣的對白設計呢？歡迎留言跟我們分享。

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