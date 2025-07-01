朴信惠x高庚杓x河允景共譜復古職場新劇《Miss臥底老闆》2026年初開播

由朴信惠、高庚杓、河允景共同演出的tvN新電視劇作品《Miss臥底老闆》陣容卡司確認公開，時間背景訂在1990年代，當時只知道工作的30多歲菁英證券監督院督導官洪金寶，為了調查怪異資金流向，而偽裝成20歲高中畢業的證卷公司女職員就業，而展開一連串意外的故事，預計於2026年初公開。

朴信惠將飾演偽裝成高中女生前往證券公司上班的菁英督導官洪金寶一角，原本是一個眼中只有工作的職員，一下轉換身份為青春女學生，往返於差異相當大的兩者之間，將以喜劇方式展開追查的過程故事。朴信惠透過上一部作品《來自地獄的法官》嘗試演技變身，獲得許多觀眾們好評，本次是否將再添新的人生角色？



高庚杓則演出相信「只有數字不說謊」的天才經營顧問，韓民證券的新任代表沈正宇一角。只要是為了達到目標就能夠不擇手段，他在汝矣島遇見了被稱作是「非正式冷美男」的洪金寶，將展開一想不到的複雜情節。曾演出《沒有秘密》《月水金火木土》等電視劇集，以沉穩的演技實力與充滿魅力的個性廣受觀眾喜愛的高庚杓，本次設定以證券家為背景，擔任本劇的重點人物。



河允景則飾演在韓民證券秘書室擔任社長專任秘書，並且同時是偽裝就業的洪金寶所居住宿舍301號的大姊高福熙一角。福熙在無色的汝矣島穿上了華麗韓服，並以自己獨特的必勝祕訣在秘書室生存，是一個相當可愛傲嬌的角色。透過之前作品《金生也請多指教》《奇怪的律師禹英禑》等作品讓觀眾們對河允景印象深刻，本次也將以嶄新的面貌跟觀眾們見面。



新作《Miss臥底老闆》將集合以上多位演技派演員，以及優秀幕後製作團隊，將呈現復古年代的辦公室喜劇，請大家繼續期待。

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