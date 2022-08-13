《非常律師禹英禑》的力量！韓國政府決定把水族館飼養的21隻海豚放回大海

最近隨著《非常律師禹英禑》播出，因為電視劇在國內外大受歡迎，人們對海豚被送回大海的關注度越來越高。

根據 이투데이 報導，海洋水產部長官趙承煥（音，조승환）11日在中報告將21隻水族館海豚全部送回大海的計劃。



環境團體透露，目前在水族館飼養的海豚有21隻。 從日本抓來的16隻寬吻海豚和5隻來自俄羅斯的白鯨。這些海豚分別在巨濟海洋世界、蔚山鯨魚生態體驗館、濟州水上星球水族館、樂天世界水族館裡。



在《非常律師禹英禑》第4集中，禹英禑對李濬浩說：「對鯨魚來說，水族館是監獄。他們被關在狹小的水槽裡，只能吃冷凍魚類。被迫全年無休地反覆表演，那是奴隸制度。海豚的平均壽命可達40年，但在水族館裡最多只能活4年。你知道他們承受了多大的精神壓力嗎？」實際上，從2009年到2021年，韓國全國的8個水族館共有37隻海豚死亡。



第12集中，禹英禑律師與李濬浩在某海豚展示體驗場前舉著「停止展示海豚，將牠們放回大海」、「海豚的家不是水族館，而是廣闊的大海」等標語進行示威。



而海洋水產部計劃，首先在明年下半年將兩隻白鯨送往加拿大政府正在建設中的海洋休息區。因爲白鯨生活在冰冷的海域，所以很難像南方大海豚一樣向韓國海域放生。今後海洋水產部計畫通過建立海洋休息區，將寬吻海豚放回大海。



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