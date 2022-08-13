《非常律师禹英禑》汪洋职员们半夜收到「睡了吗?」讯息时的反应！有人努力传播知识，有人直接睡到昏去

大家也来一起设计一下有趣的对白吧！
不晓得大家半夜收到「睡了吗?」讯息时，都会是什么样的反应呢？当然要先看传讯息给自己的对象是谁而定啦！XD 不过，汪洋律师事务所的职员们性格迥异，你觉得这个对白是不是设计得很贴切呢？
▼禹英禑（朴恩斌 饰）收到「睡了吗?」讯息时，她会…回说：「没有，我还没睡，你知道吗？鲸鱼是用假睡眠状态入眠的。」、「是为了应对未知的威胁。」、「为了维持假睡眠状态，他会单独使用两侧的大脑。」、「真的很厉害吧？」我睡不著的话就会打电话给她，肯定变得很好睡～。ZZZ
▼李浚浩（姜泰伍 饰）收到「睡了吗?」讯息时，他会…回说：「没有，怎么了？有什么事吗？」暖男到了半夜依旧是个暖男。
▼郑明锡（姜其永 饰）收到「睡了吗?」讯息时，他会…直接睡到不省人事！XD 你不管发什么讯息都不会鸟你的～～～。
▼崔秀妍（河允景 饰）收到「睡了吗?」讯息时，她会…回说：「没有，睡不著。」、「你呢？你怎么还不睡！」、「赶快睡吧，快去。」心里瞬间变得很暖。
▼权敏宇（朱钟赫 饰）收到「睡了吗?」讯息时，他…隔天很晚才会不疾不徐地回说：「啊，抱歉，你昨天发讯息给我了吗？」、「凌晨发讯息给我，是不是有点…那个（不太好）吧？」、「你都不想想对方正在睡觉吗？」瞬间怒火中烧。
大家有没有更有趣的对白设计呢？欢迎留言跟我们分享。
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