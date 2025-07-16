朴敏英繼《和我老公結婚吧》後回歸，新劇《信用詐欺師KR》換上空服員制服

女演員朴敏英即將以全新面貌回歸，這次她化身為一名優雅的空服員。

日前朴敏英在自己的SNS帳號上傳了一張照片，並配文寫道：「會盡心盡力為您服務」。 公開的照片中，朴敏英身穿一套外籍航空公司的空服員制服，擺出專業的姿勢，其亮麗的外型和完美的身材比例立刻吸引了粉絲們的目光。



這是即將公開的 Coupang Play 原創劇集《信用詐欺師KR》《컨피던스 맨 KR/Confidence Man KR》裡的造型之一。 《信用詐欺師KR》已定檔於9月6日晚間9點10分正式首播。 該劇是一部暢快的詐欺喜劇，講述了三位各懷不同故事的詐欺師組成一個團隊，向這個時代的惡棍們展開一場縱橫馳騁的復仇計劃。



新劇中朴敏英、朴喜洵、朱鐘赫將聯手變身為「專門懲治惡棍」的詐欺師團隊。 這也是朴敏英繼今年2月創下高人氣並圓滿劇終的《和我老公結婚吧》之後，時隔約七個月再次以全新角色回歸小螢幕。



《信用詐欺師KR》中朴敏英將飾演「尹伊朗」一角，這是一位IQ高達165、擁有頂尖1%天才頭腦的詐欺師。 劇中，伊朗將以她獨特的四次元思維和冷靜的領袖魅力，擔任這支「信用詐欺師」團隊的領導者，令人期待她將如何展現充滿智慧與魅力的騙局。

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