《浪漫醫生金師傅3》真的要來了？製作組給在拍新劇的「恩卓護士」金旻載送上咖啡車，網友：「好期待」

8日，《浪漫醫生金師傅3》製作團隊為正在拍攝《朝鮮精神科醫生劉世豐》的金旻載送上應援咖啡車。

應援橫幅寫著「我好像得了相思病 - 浪漫醫生金師傅3製作組 敬上 -」旁邊的看板則寫著「《朝鮮精神科醫生劉世風》演員們和工作人員們加油。」還貼上「石壇醫院恩卓護士請客」的貼紙。

220807 support truck has arrived



I can't read properly BUT the writing on banner is

" From #DrRomantic 3 Production team" ???

Thank you, so much #KimMinJae #김민재 #PoongTheJoseonPsychiatrist #조선정신과의사유세풍 pic.twitter.com/zWV0rgt89i — The Joseon Psychiatrist (@psychiatristysp) August 7, 2022

這也讓網友們紛紛表示：「恩卓跟金師傅的初次見面現在真的要解開」、「快點 快點 嗚嗚」、「暈 第三季真的要做了嗎」、「希望第一、第二季的人馬都回歸」、「導演好好休假回來，我等你」、「終於要來了嗎」等等。（《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演最近還拍了大熱劇《非常律師禹英禑》，今日他們飛往峇里島度假）



2016年11月播出第一季，由韓石圭、柳演錫、徐玄振出演；2020年播出第二季，由韓石圭、安孝燮、李聖經出演，兩季都創下超高收視和高討論度。



去年9月，有相關人士透露：「《浪漫醫生金師傅》決定製作第三季，韓石圭、安孝燮將出演，以2022年冬天播出（前兩季都是在冬天播出）為目標。」當時SBS回應：「目前還在討論階段。」不過...製作組一起送應援咖啡車，就代表那天快來了吧～期待！期待！



另外，《朝鮮精神科醫生劉世豐》由金旻載、金香起、金相慶主演，講述在朝鮮王朝時期醫術高明的帥氣內醫院醫官捲入不明陰謀後遭驅趕到一處怪異但又美麗的村落，以及和村中人們相遇後成為真正心醫的故事，已經在8月1日首播。



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