《浪漫醫生金師傅3》真的要來了？製作組給在拍新劇的「恩卓護士」金旻載送上咖啡車，網友：「好期待」

8日,《浪漫醫生金師傅3》製作團隊為正在拍攝《朝鮮精神科醫生劉世豐》的金旻載送上應援咖啡車。

應援橫幅寫著「我好像得了相思病 - 浪漫醫生金師傅3製作組 敬上 -」旁邊的看板則寫著「《朝鮮精神科醫生劉世風》演員們和工作人員們加油。」還貼上「石壇醫院恩卓護士請客」的貼紙。

220807 support truck has arrived



I can't read properly BUT the writing on banner is

" From #DrRomantic 3 Production team" ???

Thank you, so much #KimMinJae #김민재 #PoongTheJoseonPsychiatrist #조선정신과의사유세풍 pic.twitter.com/zWV0rgt89i