《喜歡布拉姆斯嗎》、《浪漫醫生金師傅》金旻載退伍啦！同袍鄭承煥不忘軍中回憶

主演《喜歡布拉姆斯嗎》，《浪漫醫生金師傅》等劇的1996年生演員金旻載，昨（18）日親自宣布退伍。

金旻載在IG寫下「2023.9.18~2025.3.17兵長期滿退伍」，照片應是經紀公司為他舉辦的退伍慶祝派對。他也透過經紀公司YAMYAM娛樂表示「感謝等待我的粉絲們，真的很想你們」、「透過軍隊生活，學到很多寶貴的經驗與東西，接下來會透過各種活動忙碌起來，報答大家的喜愛」，經紀公司更透露金旻載未來除了電視劇及電影，還將在綜藝領域發展。



▼金旻載上次發文已是2023年11月新訓結束



金旻載退伍的IG貼文吸引曾合演《最佳的一擊》劇中死黨董賢裴，還有一起在軍樂隊服役成為好友鄭承煥留言。董賢裴：「哇嗚～～～出來了～出來了～」鄭承煥：「金旻載兵長值班司令官說，今天點名外出歸隊人員後要洗澡；」金旻載回應鄭承煥：「承煥啊拜託……」鄭承煥早在今年1月16日便退役，看來是還沒忘記兩人在軍中相處的回憶啊！



▼金旻載和鄭承煥曾一同替軍樂隊拍宣傳片



▼私下也一起度過美好回憶



雖尚未知金旻載接下來首先帶來的作品為何，但YAMYAM娛樂目前似乎正替金旻載規劃廣播節目，正在徵集故事。



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