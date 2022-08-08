天加一「OCJ NEWBIES」隊長LEX及成員金東彬、LEO：未出道已成為新一代時尚新星！

香港ONE COOL JACSO(天加一) 今天在韓國公開了新人團體概念「OCJ NEWBIES」共13人的時尚造型照。

在此次造型照中「OCJ NEWBIES」自然地消化了綠色、棕色、橙色等色彩鮮豔的休閒名牌服裝，展現了高級優雅的多重魅力。



為了能夠像專業人士一樣拍攝時尚畫報，拍攝前成員們還接受了姿勢和表情模特課程。成員們雖然不是專業模特，大部分人皆可擺出多元化的姿勢，尤其是隊長LEX 和BEOMSOO 二人不但身穿一線品牌衣服，其pose 和表情更得到了現場工作人員的稱讚。而香港成員LEO 和Produce 系列出身成員金東彬和元鉉植三人突出的輪廓，更令攝影師讚不絕口！！



這次在出道前便公開時尚宣傳照片是首次在韓國推出男團的香港公司ONE COOL JACSO 打破常規的做法。



另外，創造新價值的男子偶像新人培養系統「OCJ NEWBIES」是ONE COOL JACSO正在進行的大型男子偶像新人品牌，新人組合超過16人並在下半年出道。出道2個月前將公開組合名字，會以韓國出發進行全世界的舞台活動。

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